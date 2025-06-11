Осторожно, инфекция: какие продукты в магазине могут таить сальмонеллу и кишечную палочку

В листовой зелени и готовых овощных салатах часто можно обнаружить кишечную палочку и норовирус.

Эксперт: Екатерина Кашух, гастроэнтеролог

— Обычно чем выше сегмент магазина, тем лучше в нем соблюдают все правила хранения. Но увы, от покупки некачественной еды не застрахован никто, — сказала она.

Врач добавила, что стоит очень внимательно подходить к выбору листовой зелени и готовых овощных салатов.

— Кишечную палочку можно также встретить в молоке. Последствия такого обеда могут быть крайне неприятными: тошнота, рвота и диарея. Зелень нужно обязательно промыть дома под проточной водой, — напомнила гастроэнтеролог.

Кашух добавила, что в мясе и мясных полуфабрикатах могут оказаться сальмонеллы, кампилобактерии и другие микроорганизмы — возбудители инфекций. Однако они погибают при правильной термической обработке.

Источник: vm