Скрытые недруги: как мы незаметно добавляем лишние калории в свой рацион

Вы вроде бы все делаете правильно: ходите в зал, считаете шаги, соблюдаете дефицит калорий, а стрелка весов предательски ползет вверх. Нет, весы не сломаны — просто вы, сами того не замечая, подбрасываете в свою тарелку лишние калории. Диетологи раскрыли пять хитрых способов, которыми мы сами саботируем похудение.

Порции? Какие порции?

Мы едим глазами, а не желудком. Если перед вами огромная тарелка, вы автоматически накладываете больше еды, даже если не голодны. Рестораны особенно любят раздувать порции до размеров небольшого государства, а дома мы сами не замечаем, как насыпаем лишнюю горку макарон. Результат? Сотни незаметных калорий, которые потом оседают на боках.

Оливковое масло — друг, но не настолько

Да, оно полезное, да, оно лучше сливочного, но вот незадача: в одной столовой ложке оливкового масла — 120 калорий. А теперь вспомните, как вы щедро поливаете им салат или сковородку перед жаркой. Получается, что ваша «легкая» заправка может потянуть на добрых 300–400 калорий, даже если сам салат был из огурцов и листьев салата.

Соусы — скрытые диверсанты

Майонез, кетчуп, сливочные заправки — они такие вкусные, что хочется лить их без меры. Но вот незадача: одна столовая ложка майонеза — это почти 100 калорий, а порция ресторанного соуса для салата может потянуть на 150–300. И ведь никто не меряет эти соусы ложками, верно? Так что если ваш «здоровый» салат плавает в заправке, считайте, что вы съели бургер, но без удовольствия.

Органик - не равно низкокалорийный

Надпись «био», «органик» или «без глютена» на упаковке — не волшебный пропуск в страну стройности. Гранола, протеиновые батончики, смузи и даже «полезные» снеки могут быть настоящими калорийными бомбами, напичканными сахаром и жирами. А обезжиренные продукты? Тут вообще ловушка: мозг думает, что раз «ноль жира», значит, можно есть сколько влезет. Но на деле вы просто получаете кучу пустых углеводов и через час снова лезете в холодильник.

Жидкие калории — самые коварные

С газировкой и алкоголем все понятно, но вот смузи, фраппучино, витаминные соки и даже «здоровые» энергетики — это же полезно, да? Как бы не так! Один стаканчик может незаметно добавить вам 300–400 калорий, причем без чувства сытости. Выпьете такой «витаминный» коктейль — и через полчаса снова захотите есть.

Если вес не уходит, возможно, вы просто не замечаете, как эти мелкие пищевые привычки крадут ваш прогресс. Попробуйте неделю вести честный дневник питания (да, с учетом каждой ложки масла и глотка латте) — и вы удивитесь, откуда берутся лишние калории. А потом спокойно закройте этот дневник и съешьте кусок пиццы. Но только один!