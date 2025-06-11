Ужин по-средиземноморски: рыбное филе с томатами и оливками

Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне.
Если хочется чего-то легкого, полезного и изысканного одновременно, обратите внимание на это невероятное рыбное блюдо, с классическим сочетанием спелых томатов, ароматных каперсов и запеченного перца. Этот рецепт от шефа Тома Уолтона отлично подойдет для семейного ужина, романтического вечера или даже легкого воскресного обеда. А еще — блюдо готовится в одной посуде, что экономит ваше время и усилия.
Ингредиенты
Филе рыбы с белым плотным мясом (судак, дорадо, морской окунь, щепа, хек) 500г
Соль
Свежемолотый перец
Оливковое масло 3 ст. л
Средняя луковица 1 шт.
Чеснок 2 зубчики
Каперсы 4 ст. л
Помидоры черри 400г
Сушеный орегано 2 ч. л
Черные оливки ½ стакана
Полоски запеченного болгарского перца ½ стакана
Листья свежей петрушки
Лимон
Приготовление
Хорошо промойте и обсушите рыбное филе.
Приправьте с обеих сторон солью и перцем, сбрызните половиной оливкового масла и осторожно вотрите его руками.
Отставьте рыбу в сторону, чтобы она немного промариновалась, пока готовятся овощи.
В большой сковороде с толстым дном или глубокой сковороде-гриль разогрейте оставшееся масло. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли.
Обжаривайте 3–4 мин, пока лук не станет мягким и прозрачным.
Добавьте в сковороду половину каперсов, помидоры и орегано. Убавьте огонь до среднего и тушите до мягкости томатов (около 8–10 мин).
Когда помидоры начнут лопаться — немного подавите их вилкой, чтобы получился густой соус. Добавьте половину оливок и перемешайте.
Аккуратно вложите рыбное филе в соус, сверху выложите полоски запеченного перца.
Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10–12 мин или пока рыба не станет мягкой и не будет разделяться вилкой.
Перед подачей украсьте остатками каперсов, оливками, свежей петрушкой и подавайте с ломтиками лимона.
Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне. Здоровую, вкусную и элегантную.
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