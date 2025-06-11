Ужин по-средиземноморски: рыбное филе с томатами и оливками

Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне.

Если хочется чего-то легкого, полезного и изысканного одновременно, обратите внимание на это невероятное рыбное блюдо, с классическим сочетанием спелых томатов, ароматных каперсов и запеченного перца. Этот рецепт от шефа Тома Уолтона отлично подойдет для семейного ужина, романтического вечера или даже легкого воскресного обеда. А еще — блюдо готовится в одной посуде, что экономит ваше время и усилия.

Ингредиенты

Филе рыбы с белым плотным мясом (судак, дорадо, морской окунь, щепа, хек) 500г

Соль

Свежемолотый перец

Оливковое масло 3 ст. л

Средняя луковица 1 шт.

Чеснок 2 зубчики

Каперсы 4 ст. л

Помидоры черри 400г

Сушеный орегано 2 ч. л

Черные оливки ½ стакана

Полоски запеченного болгарского перца ½ стакана

Листья свежей петрушки

Лимон

Приготовление

Хорошо промойте и обсушите рыбное филе.

Приправьте с обеих сторон солью и перцем, сбрызните половиной оливкового масла и осторожно вотрите его руками.

Отставьте рыбу в сторону, чтобы она немного промариновалась, пока готовятся овощи.

В большой сковороде с толстым дном или глубокой сковороде-гриль разогрейте оставшееся масло. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли.

Обжаривайте 3–4 мин, пока лук не станет мягким и прозрачным.

Добавьте в сковороду половину каперсов, помидоры и орегано. Убавьте огонь до среднего и тушите до мягкости томатов (около 8–10 мин).

Когда помидоры начнут лопаться — немного подавите их вилкой, чтобы получился густой соус. Добавьте половину оливок и перемешайте.

Аккуратно вложите рыбное филе в соус, сверху выложите полоски запеченного перца.

Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10–12 мин или пока рыба не станет мягкой и не будет разделяться вилкой.

Перед подачей украсьте остатками каперсов, оливками, свежей петрушкой и подавайте с ломтиками лимона.

Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне. Здоровую, вкусную и элегантную.