Баница из слоёного теста со шпинатом: готовим традиционный болгарский пирог

Запарьте шпинат в горячей воде, пока он не станет мягким и не уменьшится в размере. Слейте воду и мелко нарежьте шпинат. Затем смешайте его с раскрошенным сыром.

Растворите соду в йогурте и взбейте вместе с яйцами и маслом.

Возьмите один корж и равномерно нанесите на него ложкой сначала одну, а затем другую смесь.

Сверните и выложите в смазанную жиром круглую форму для выпечки.

Повторяйте, пока не закончится смесь и место на противне.