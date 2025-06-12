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Баница из слоёного теста со шпинатом: готовим традиционный болгарский пирог 0 421

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Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Баница из слоёного теста со шпинатом: готовим традиционный болгарский пирог

Баница — традиционный болгарский пирог из пушистого слоёного теста с разными начинками. Классический вариант с брынзой. А мы приготовим баницу со шпинатом.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста

  • 1/2 кг шпината

  • 4 яйца

  • 500 г йогурта

  • 1 ч. л. пищевой соды

  • 300 г сыра

  • 100 мл растительного масла

Приготовление:

  • Запарьте шпинат в горячей воде, пока он не станет мягким и не уменьшится в размере. Слейте воду и мелко нарежьте шпинат. Затем смешайте его с раскрошенным сыром.

  • Растворите соду в йогурте и взбейте вместе с яйцами и маслом.

  • Возьмите один корж и равномерно нанесите на него ложкой сначала одну, а затем другую смесь.

  • Сверните и выложите в смазанную жиром круглую форму для выпечки.

  • Повторяйте, пока не закончится смесь и место на противне.

  • Выпекайте до готовности и золотистого цвета при температуре 200 градусов.

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