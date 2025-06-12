Баница из слоёного теста со шпинатом: готовим традиционный болгарский пирог

Баница — традиционный болгарский пирог из пушистого слоёного теста с разными начинками. Классический вариант с брынзой. А мы приготовим баницу со шпинатом.
Ингредиенты:
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1 упаковка слоеного теста
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1/2 кг шпината
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4 яйца
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500 г йогурта
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1 ч. л. пищевой соды
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300 г сыра
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100 мл растительного масла
Приготовление:
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Запарьте шпинат в горячей воде, пока он не станет мягким и не уменьшится в размере. Слейте воду и мелко нарежьте шпинат. Затем смешайте его с раскрошенным сыром.
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Растворите соду в йогурте и взбейте вместе с яйцами и маслом.
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Возьмите один корж и равномерно нанесите на него ложкой сначала одну, а затем другую смесь.
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Сверните и выложите в смазанную жиром круглую форму для выпечки.
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Повторяйте, пока не закончится смесь и место на противне.
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Выпекайте до готовности и золотистого цвета при температуре 200 градусов.
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