Чего знакам Зодиака ожидать на выходных: мнение астролога

Астролог Богдан Глоба поделился прогнозом на выходные с 13 по 15 июня и дал рекомендации для всех знаков зодиака.

13 июня хоть и выпадает на пятницу, но не несет в себе ничего зловещего. Он посоветовал не ждать неприятностей, а решительно двигаться к цели, поскольку успех будет сопутствовать настойчивым. Также он обратил внимание на то, что вечер может принести интересные знакомства, а новые идеи стоит ловить «из воздуха».

Суббота, по мнению астролога, благоприятна для активных действий и заранее спланированного отдыха. Этот день может принести прибыль, если не тратить его впустую.

На воскресенье Глоба рекомендовал переключиться на творчество и интеллектуальные занятия.

Чтобы избежать переутомления, он советует в своем Telegram-канале не погружаться в работу с головой, а часть обязанностей передать коллегам.

Источник: vm