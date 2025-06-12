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Для повышения иммунитета: зеленый соус к шашлыку для за 5 минут 0 334

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Дата публикации: 12.06.2025
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Для повышения иммунитета: зеленый соус к шашлыку для за 5 минут

Яркий, свежий и полезный — этот зеленый соус из укропа, лимона и горчицы станет любимой заправкой к шашлыку, печеным овощам или просто к гренкам. Он готовится за 5 минут, прекрасно повышает иммунитет и хранится в холодильнике несколько дней.

Вам понадобится:

укроп — 300 г;

цедра лимона — с 1 шт.;

сок лимона — с ½ шт.;

горчица (лучше дижонская) — 3 ст. л.;

чеснок — 2 больших зубчика;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Укроп промыть, отрезать жесткие стебли, зелень нарезать грубо и переложить в чашу блендера.

Добавить цедру лимона, сок половины лимона, горчицу, измельченный чеснок и растительное масло. Все тщательно взбить до однородной пастообразной консистенции.

Соус готов — он имеет яркий цвет, выразительный аромат и пикантный привкус.

Его можно подавать к шашлыку, овощам, картофелю или использовать как маринад. Хранить в банке в холодильнике до 5 дней.

  • Рецепт опубликовали Smachnenke.

Источник: novyny.live

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