Для повышения иммунитета: зеленый соус к шашлыку для за 5 минут

Яркий, свежий и полезный — этот зеленый соус из укропа, лимона и горчицы станет любимой заправкой к шашлыку, печеным овощам или просто к гренкам. Он готовится за 5 минут, прекрасно повышает иммунитет и хранится в холодильнике несколько дней.