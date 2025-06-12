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Кардиолог советует есть этот фрукт каждый день — и вы забудете о забывчивости 0 555

Люблю!
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Кардиолог советует есть этот фрукт каждый день — и вы забудете о забывчивости

Речь про гранат. Причем полезны не только кисло-сладкие зернышки этого плода.

Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, недавние исследования ученых показали, что многие части этого растения — зернышки с мякотью, сок, листья и даже кожура — содержат особое вещество, способное улучшать память.

Как уточнила врач, сначала участниками научных экспериментов были только мыши. Но на сегодня есть уже несколько исследований с участием добровольцев: часть из них страдали болезнью Альцгеймера, а часть перенесли операции на сердце с использованием глубокого наркоза, после которого тоже возможно нарушение когнитивных функций.

«Эти исследования были рандомизированными, слепыми, то есть никто не знал, что он принимает. Оказалось, что, действительно, гранат улучшает когнитивные функции и память», — поделилась в своем телеграм-канале кардиолог.

Другие полезные свойства граната

В гранате действительно можно найти много полезных веществ, включая витамины В5, В6, В2, С, Н и РР, а еще магний, калий, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, антиоксиданты пуникалагины и полифенолы. При этом он считается низкокалорийным плодом — в 100 граммах всего около 80 калорий.

Ранее врач-диетолог Гульшат Сираева выделяла среди множества плюсов этого экзотического плода 6 особо важных для здоровья. Так, всего в 100 граммах граната содержится:

  • Много клетчатки, полезной для пищеварения, микрофлоры кишечника и активности мозга (около 4–5 г при рекомендованной суточной потребности до 25 г).

  • Почти 20% суточной нормы меди, необходимой в том числе для кроветворения и эластичности сосудов.

  • Около 15% суточной потребности в витамине К. Он участвует в регуляции свертываемости крови, синтезе белков, работе мышц и усвоении кальция.

  • До 10% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, или витамина С. Она помогает предупреждать старение клеток, а еще хорошая помощница для нашего иммунитета.

  • До 10% суточной нормы витамина В9, или фолиевой кислоты. Этот витамин, например, помогает стимулировать образование новых клеток крови и поддерживает иммунную систему.

  • До 10% суточной нормы калия. Этот минерал необходим для работы сердца, мозга, мышц, а также для поддержки водно-солевого обмена и коррекции уровня сахара в крови.

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А вот гранатовый сок, хоть его и называют эликсиром молодости, специалисты всё же советуют не пить в сильно концентрированном виде, а обязательно разбавлять водой. Дело в высокой кислотности напитка, что может плохо сказаться на слизистых оболочках и вызвать раздражение. Также органические кислоты в соке могут повредить зубную эмаль, поэтому лучше пить этот сок через коктейльную трубочку, а после — еще и прополоскать рот водой.

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