Baltijas balss logotype

Когда дружбу пора заканчивать: советы специалиста 0 365

Люблю!
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Когда дружбу пора заканчивать: советы специалиста

Психотерапевт объяснила, как понять, что пора заканчивать дружбу, так как она не должна приносить усталость и вызывать раздражение. К тому же, дружеские отношения могут закончиться самостоятельно, если не обращать внимание на важные сигналы.

Эксперт: Ирина Крашкина, врач-психотерапевт

«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — подчеркнула специалист.

Психотерапевт уточнила, что здоровая дружба не строится на регулярных ссорах и напряжении. Взаимные упрёки и обсуждение негативных ситуаций могут усугубить обстановку — это нельзя игнорировать. Кроме того, если после общения человек чувствует себя эмоционально опустошённым, это не стоит называть дружбой. По словам эксперта, настоящие друзья приносят чувство поддержки.

«Дружба — это ресурс. Если вы замечаете, что перестали получать удовольствие от общения, а каждый контакт вызывает внутреннее сопротивление, возможно, вы продолжаете отношения по привычке. В таком случае лучше честно признать, что эта связь себя исчерпала», — подытожила врач.

Источник: life

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 542
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 350
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 528
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 460

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 8
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 22
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 36
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 60
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 52
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 77
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 8
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 22
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео