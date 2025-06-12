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Минеральная вода для волос: летний лайфхак, который заменит дорогой уход 0 348

Люблю!
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Минеральная вода для волос: летний лайфхак, который заменит дорогой уход

В обычной жизни газированную минеральную воду лучше применять внутрь, чтобы насладиться ее освежающим эффектом. Но если в ближайшее время ты собираешься в отпуск, бери на заметку этот пляжный лайфхак.

Иногда на улице становится так жарко, что возникает желание одним махом осушить бутылку минеральной воды. А если есть такая возможность — еще и вылить часть воды на себя, чтобы моментально охладиться.

В действительности газированная минеральная вода — не менее эффективное бьюти-средство, чем косметическая термальная вода. Вот только использовать эксперты ее советуют не как освежающий спрей, а вместо пилинга или очищающего шампуня с мягким эффектом.

В отличие от обычной воды из крана минералка обогащена углекислым газом, отвечающим за наличие в ней пузырьков. Углекислота обладает отличным очищающим свойством — которое особенно необходимо волосам после купания в бассейне или морской воде. Для того, чтобы смыть остатки хлорки или морской соли, достаточно ополоснуть волосы содержимым большой бутылки газированной воды. Далее можно сразу использовать восстанавливающий бальзам: а шампунем мыть голову, к примеру, через день.

Кстати, иногда углекислоту добавляют в составы шампуней — как раз для того, чтобы получить дополнительный очищающий эффект. Углекислый газ помогает улучшить рост волос и снижает выработку кожного сала, что так же продлевает ощущение чистоты.

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