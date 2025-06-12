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На все случаи: рецепт сырно-мясной лепешки 0 448

Люблю!
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
На все случаи: рецепт сырно-мясной лепешки

Без лишних предисловий — простой рецепт, с которым буквально нужно просто всё смешать и кинуть на сковороду. Немного усилий обеспечат сытный и горячий ужин, после которого никто не уйдёт голодным.

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

4 шт. картофелин;

1 средняя репчатая луковица;

1 яйцо;

2 ст.л. муки;

50 г твёрдого сыра;

растительное масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо нарезаем маленьким кубиком и отправляем в глубокую миску. Картофель натираем на крупной тёрке, отжимаем и добавляем к курице. Лук также натираем, пропускаем через мясорубку или рубим в максимально мелкую кашицу, затем выкладываем к остальным ингредиентам.

Разбиваем в миску яйцо, добавляем приправы и муку. На этом этапе можно добавить дополнительные специи — например, паприку, карри или что ещё придёт на ум. Хорошенько перемешиваем.

На среднем огне разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на горячую поверхность картофельно-мясную смесь и разравниваем лопаткой, чтобы равномерно распределить массу. Накрываем крышкой и забываем на 15 минут, чтобы корочка смогла схватиться.

После этого снимаем крышку, кладём поверх тарелку и переворачиваем сковороду вверх дном, чтобы вызволить лепёшку. Это поможет ей не развалиться. После этого возвращаем блюдо на огонь сырой стороной и готовим под крышкой ещё 10 минут.

Уменьшаем огонь до минимума и посыпаем лепёшку сверху тёртым сыром. Оставляем ещё на 5 минут под крышкой, чтобы сыр расплавился. Вот и всё, блюдо готово! Подаём к столу с пылу с жару.

Чтобы оттянуть мясистость, сырность и картофельность, в прикуску рекомендуем настругать простенький салатик из свежих овощей. Получится сбалансированный, сытный и весёлый ужин!

Источник: stebel

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