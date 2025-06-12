Обмануть голод: 5 простых способов есть меньше

Часто мы набираем ненужные килограммы просто потому, что не можем стабилизировать свое питание и постоянно перекусываем вредными продуктами. Сегодня расскажем тебе, как есть меньше — и даже не заметить этого.

Эти лайфхаки помогут тебе легко перенести диетный дефицит калорий.

Пей больше воды

Это поможет тебе отучиться от вредных перекусов шоколадками и печеньем и бороться с ложным чувством голода.

Пей кофе

Как известно, кофеин подавляет чувство голода, так что пользуйся этим преимуществом. Только не злоупотребляй! Помни, что больше трех чашек день пить не рекомендуется.

Ешь один салат в день

Лучше всего, если это будет салат с белком — например, куриной грудкой или индейкой. Это даст тебе чувство сытости без переедания.

Перекусывай протеиновыми батончиками

Если всё равно хочется чего-то вкусненького и рука так и тянется к шоколадному батончику, то лучше замени его на более полезные варианты.

Выбирай простые блюда

Например, стейк и овощи на гарнир — отличный вариант. Чем меньше ингредиентов, тем проще тебе следить за тем, что и сколько ты ешь.