Перепады температур: что разрушает наши зубы

В ротовой полости между зубом и пломбой могут появиться трещины из-за регулярного употребления ледяных напитков.

Эксперт: Денис Моисеев, стоматолог, хирург, пародонтолог.

Эксперт объяснил, что эмаль устойчива к компрессионным нагрузкам, то есть, к быстрому охлаждению. Однако термический шок, который происходит регулярно, ведёт к появлению трещин. Такие дефекты часто не видны невооружённым глазом, однако могут быть обнаружены на приёме у стоматолога.

«Особенно уязвимы границы между эмалью и пломбировочными материалами. Коэффициенты теплового расширения эмали и материала пломб различаются. Резкое охлаждение создаёт напряжение на границе раздела, что может привести к образованию микрощелей (краевой проницаемости) или даже сколов эмали вдоль пломбы, особенно при наличии функциональной перегрузки зубочелюстной системы», — подчеркнул специалист.

Моисеев добавил, что эмаль не лишена некоторой хрупкости. А газировка, соки, лимонады оказывают на зубы косвенное воздействие через кислотность, которую холод может «прятать». По словам медика, эта кислота делает эмаль более пористой и уязвимой.

«Сочетание низкой температуры и низкого pH может быть особенно опасно», — подытожил эксперт.

Источник: life