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В каком возрасте организм делает резкий скачок 0 372

Люблю!
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
В каком возрасте организм делает резкий скачок

Американские учёные пришли к выводу, что старение организма человека не происходит равномерно, а развивается скачками. Один из таких резких биологических «провалов» фиксируется уже в 44 года — значительно раньше, чем ранее предполагали исследователи.

Эксперт: Екатерина Суркова, кандидат биологических наук

«Речь идёт не о глобальной гормональной перестройке, а о более ранних и глубинных изменениях на молекулярном уровне. Причем, они, судя по всему, универсальны для мужчин и женщин. А менопауза это уже как бы надстройка, возникающая со временем на фоне произошедших изменений», – подчеркнула специалист.

Суркова объяснила, что в 44 года начинают сбиваться внутренние «таймеры» молекул, которые отвечают за переработку жиров, алкоголя и кофеина. Именно поэтому люди активнее набирают вес, сложнее сохраняют здоровье сердца. Кроме того, вредные вещества тяжелее выводятся из организма, отметила эксперт.

Биолог добавила, что к 44 годам необходимо пересмотреть питание, добавить физические нагрузки и внимательно следить за состоянием организма. Подобные научные работы, по мнению специалиста, имеют важную цель — выявить те критические точки, на которые можно воздействовать для замедления старения организма.

Источник: life

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