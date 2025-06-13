Летняя защита: как уберечь глаза от солнца, морской соли и песка

Лето — прекрасная пора для отпуска, путешествий и отдыха на природе. Яркое солнце, теплое море, золотистый песок — все это дарит нам незабываемые впечатления и заряд бодрости. Однако, летний отдых может быть не только полезным, но и опасным для наших глаз.

Солнечные лучи, морская соль и песок — это факторы, которые могут привести к раздражению, повреждению и даже серьезным заболеваниям. Как защитить глаза и наслаждаться отдыхом без вреда для зрения, рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Солнце: главный враг наших глаз

УФ-излучение — это невидимая часть спектра, которая может негативно сказаться на зрении. По словам нашего эксперта, длительное воздействие УФ-лучей может привести к следующим проблемам:

Фотокератит — это поражение роговицы, вызванное воздействием УФ-лучей. Проявляется болью, ощущением песка в глазах, покраснением, слезотечением, светобоязнью и временным ухудшением зрения. «Фотокератит часто называют „снежной слепотой“, он часто встречается у лыжников и альпинистов, которые подвергаются воздействию отраженного от снега УФ-излучения», — добавляет врач.

Катаракта — это состояние, при котором хрусталик глаза теряет свою прозрачность и зрение ухудшается. Длительное воздействие УФ-лучей является одним из факторов возникновения катаракты.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — это заболевание, которое поражает центральную часть сетчатки, называемую макулой. ВМД может привести к потере центрального зрения и слепоте. УФ-излучение считается фактором возникновения ВМД.

Птеригиум — это разрастание конъюнктивы на роговицу. Птеригиум может вызывать раздражение, покраснение, сухость глаз и ухудшение зрения. Влияние УФ-излучения считается одним из основных факторов риска развития птеригиума.

Рак кожи век — она очень тонкая и чувствительная к солнечному свету. Длительное нахождение под солнечными лучами увеличивает вероятность возникновения рака кожи век.

Как предотвратить негативное влияние солнца

Лучший метод защиты от воздействия солнечных лучей — это применение солнцезащитных очков. Но не все модели одинаково эффективны. При выборе учитывайте следующие факторы:

Очки должны блокировать 100% УФ-А и УФ-В излучения. Ищите маркировку UV400 или 100% UV protection.

Размер очков должен быть достаточно большим, чтобы закрывать глаза и зону вокруг них. Широкие дужки также дают дополнительную защиту от бокового воздействия солнечных лучей.

Цвет линз не влияет на степень защиты от УФ-лучей, но может влиять на цветопередачу и контрастность. Очки светлых оттенков обеспечивают наиболее естественную цветопередачу.

Линзы из поликарбоната более прочные и устойчивые к царапинам, чем стеклянные или пластиковые. Они помогают людям, которые занимаются водными видами спорта или проводят много времени на открытом воздухе.

Помимо солнцезащитных очков также надевайте головной убор, чтобы защитить глаза от прямого солнца.

Морская соль: раздражитель глаз

Морская вода содержит соль, которая способна вызвать раздражение. При попадании в глаза возникает жжение, покраснение и слезотечение. А длительное влияние морской соли может стать причиной сухости глаз и повреждения роговицы.

Как уберечь глаза от влияния морской соли

Избегайте попадания морской воды в глаза — во время купания старайтесь не открывать их под водой. Если же она все же попала в глаза, промойте их чистой пресной водой.

Используйте очки для плавания — они предохранят глаза как от морской соли, так и от хлора в бассейне.

Используйте искусственные слезы — капли помогут увлажнить глаза и смыть раздражающие вещества. Применяйте их после купания в море или бассейне.

Песок: абразивный материал для глаз

Песок — это абразивный материал, который способен поцарапать роговицу и вызвать раздражение глаз. При его попадании возникает ощущение инородного тела, боль, покраснение и слезотечение.

Как защитить глаза от песка

Избегайте попадания в глаза — в ветреную погоду старайтесь не находиться на пляже и не открывайте глаза широко.

Носите солнцезащитные очки — они защищают глаза не только от солнца, но и от песка.

Если песок попал в глаза, не трите их, это может повредить роговицу. Промойте проточной водой. Если после промывания глаз ощущение инородного тела не проходит, обратитесь к врачу.

Дополнительные советы по защите глаз в летний период от офтальмолога

Соблюдайте правила гигиены — мойте руки перед тем, как прикасаться к лицу.

Избегайте продолжительного пребывания в помещениях с кондиционером — он сушит воздух, что вызывает и сухость глаз.

Пейте достаточное количество воды — обезвоживание может вызвать сухость глаз.

Спите достаточно — недостаток сна может усугубить симптомы сухости глаз.

Не используйте косметику с истекшим сроком годности — она может содержать бактерии, которые способны вызвать инфекцию глаз.

Обязательно мойте руки перед тем, как надевать и снимать линзы. Не носите их во время плавания в море или бассейне.

«Летний отпуск — это прекрасное время для отдыха и восстановления сил. Однако, важно помнить о защите своих глаз от солнца, морской соли и песка. Следуйте этим советам, и вы сможете наслаждаться отдыхом без вреда для зрения. А ели у вас возникнут какие-либо нарушения зрения, не откладывайте визит к офтальмологу», — советует Антон.