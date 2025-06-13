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Неочевидные признаки цирроза печени 0 482

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Дата публикации: 13.06.2025
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Неочевидные признаки цирроза печени

Эксперт назвал неочевидные признаки нарушения работы печени.

Эксперт: Петр Ткаченко, врач-гепатолог и гастроэнтеролог

Цирроз печени проявляется уже на поздних стадиях, когда начинается гибель клеток органа, отметил врач. Так, болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления жидкости и характерными красными ладонями.

Ткаченко добавил, что человек также может испытывать дезориентацию, часто наблюдаются тремор рук и печеночная кома, при которой человек теряет сознание и перестает реагировать на внешние раздражители. Диагностировать заболевание можно только с помощью биохимического анализа крови, выявляющего специфические маркеры.

Болезнь сопровождается увеличением живота за счет скопления в нем жидкости, а также «печеночными», то есть красными, ладонями, — заявил Петр Ткаченко.

Источник: vm

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