Неочевидные признаки цирроза печени

Эксперт: Петр Ткаченко, врач-гепатолог и гастроэнтеролог

Цирроз печени проявляется уже на поздних стадиях, когда начинается гибель клеток органа, отметил врач. Так, болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления жидкости и характерными красными ладонями.

Ткаченко добавил, что человек также может испытывать дезориентацию, часто наблюдаются тремор рук и печеночная кома, при которой человек теряет сознание и перестает реагировать на внешние раздражители. Диагностировать заболевание можно только с помощью биохимического анализа крови, выявляющего специфические маркеры.

Болезнь сопровождается увеличением живота за счет скопления в нем жидкости, а также «печеночными», то есть красными, ладонями, — заявил Петр Ткаченко.

Источник: vm