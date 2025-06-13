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ОРВИ летом: почему жара ослабляет иммунитет 0 194

Люблю!
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
ОРВИ летом: почему жара ослабляет иммунитет

Kleo рассказывает, как высокие температуры и кондиционеры провоцируют простуду.

Лето ассоциируется с отдыхом и здоровьем, но острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут испортить даже жаркие дни. Вопреки стереотипам, простудиться можно и под палящим солнцем. Почему же возникает ОРВИ летом, как жара влияет на иммунитет, и какую роль играют кондиционеры и сквозняки? Разберемся в природе летних простуд и узнаем, как защитить себя в сезон жары.

Почему простуда приходит даже летом?

Даже в разгар тепла вирусы никуда не исчезают. По данным Национального института здоровья США, летние простуды часто вызываются энтеровирусами – вирусами, активными в жаркий сезон. Ежегодно фиксируется до 10–15 миллионов таких инфекций с июня по октябрь. Кроме того, во время отпусков мы чаще бываем в многолюдных местах и теряем бдительность – мало кто думает о простуде на пляже. Все это облегчает вирусам задачу.

Жара и иммунитет: скрытая угроза

Сама по себе высокая температура не заражает вирусом, но сильная жара бьет по организму. Организм тратит силы на охлаждение, возникает усталость, и иммунная система работает менее эффективно. Предварительные исследования показывают, что даже непродолжительное воздействие сильной жары способно нарушать функции иммунных клеток и усилить воспаление – в итоге организм становится более уязвимым для инфекций. Если добавить сюда обезвоживание, недосып и другие летние нагрузки, риск подхватить вирус возрастает.

Кондиционеры и сквозняки

Спастись от зноя помогает кондиционер, но переохлаждение и сухость воздуха могут сыграть злую шутку. Резкий переход из жары улицы в холод помещения – стресс для дыхательной системы. Если разгоряченный человек сядет под ледяной поток, переохлаждение спины или шеи обеспечено – наутро можно проснуться с насморком.

Кондиционеры также сильно осушают воздух. Холодный сухой микроклимат раздражает слизистые оболочки носа и горла, нарушая их защитный барьер. Пересушенные слизистые хуже задерживают микробы и вирусы. Не стоит устраивать дома арктический холод – чрезмерное охлаждение может обернуться летней простудой.

Как поддержать иммунитет в жару

К счастью, летние ОРВИ можно предупредить, если соблюдать простые меры профилактики. Вот несколько универсальных советов:

Умеренное охлаждение. Не ставьте слишком низкую температуру на кондиционере и не сидите близко под холодным потоком воздуха. Врачи советуют выставлять не ниже +24 °C, а жалюзи направлять вверх или в сторону – так вы избежите переохлаждения.

Влажность и питье. Следите за влажностью в помещении: используйте увлажнитель воздуха или хотя бы сосуд с водой. Пейте достаточно жидкости, чтобы слизистые не пересыхали. Хорошо увлажненные нос и горло лучше противостоят проникновению вирусов.

Плавная адаптация. Разгорячившись на солнце, не бросайтесь сразу под ледяной душ или кондиционер. Дайте телу остыть постепенно: зайдя с улицы, немного посидите в тени или комнате без сильного охлаждения, вытрите пот. Резкая смена температур ослабляет иммунитет.

Здоровый образ жизни и гигиена. Летом важно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать гигиену. Недостаток сна и вредные привычки ослабляют иммунитет. Ешьте больше свежих фруктов и овощей. Обязательно мойте руки с мылом и старайтесь лишний раз не трогать лицо – эти меры актуальны круглый год.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться солнцем без простуд. ОРВИ летом – неприятный гость, но в наших силах закрыть перед ним дверь, поддерживая себя и разумно пользуясь благами цивилизации.

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