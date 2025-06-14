3 любимых продукта кишечника: ускорят метаболизм и защитят от рака

Хочешь затормозить процесс старения на десятки лет? Тогда помоги органам ЖКТ работать правильно. Просто включи в свой рацион 3 любимчика кишечника, которые, по мнению кардиолога Ольги Бокерии, сразу же изменят твою жизнь к лучшему.

Вода с лимоном

Этот освежающий напиток, принятый натощак, настроит кишечник на правильную работу. Не стоит бояться, что лимонный сок повысит кислотность, ведь при попадании в организм там происходят невероятные метаморфозы. Он делает внутреннюю среду более щелочной, благодаря чему разгоняет обмен веществ, активизирует работу органов ЖКТ и снимает симптомы уже существующих заболеваний.

Трио из груш, яблок и бананов

Именно комбинация из этих простых и знакомых нам всем фруктов оказывает благотворное влияние на работу кишечника. Продукты богаты растворимой клетчаткой, которая противостоит запорам и тормозит рост раковых клеток.

Сельдерей с ореховым маслом

Идеальный перекус для женщин, следящих как за своей фигурой, так и за здоровьем кишечника. Сельдерей улучшит пищеварение, а масло насытит полиненасыщенными жирными кислотами, понизит плохой и повысит хороший холестерин и предотвратит развитие сердечно-сосудистых заболеваний.