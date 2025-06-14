Как распознать абьюзерский прием «тоннель»: самый опасный

Абьюзивные отношения – это не норма. Приемы токсичных партнеров могут сломать вас как личность и разрушить самооценку. Один из таких - "тоннель". Его считают едва ли не самым жестоким.

"Тоннель" - это метафора из слов жертв абьюза, которая идеально описывает то, что они испытывали в токсических отношениях. Такой приём состоит в том, что для человека постепенно устанавливают жесткие рамки. Постоянно прилагаются все новые и новые ограничения. Жертвы такого абьюза чувствуют себя как в узком темном коридоре, из которого невозможно выбраться.

Абьюзерский прием "тоннель" проявляется в внушении единственного возможного варианта развития событий и закреплении определенной роли. Токсический партнер начинает втягивать жертву в выгодный ему сценарий. Его преподносят как высшее счастье.

Близкие друзья или коллеги жертвы выставляются абъюзером только в плохом свете. Они становятся плохими, опасными и гадкими. Абъюзер настраивает вас против них и плетет интриги. Он будет убеждать, что вам хорошо и вдвоем.

Когда жертва пытается сопротивляться, она становится неудобной для абьюзера. Поэтому ей начинают внушать, что она "болена головой". Или токсичный партнер начинает обвинять ее в том, что она не сохранила любовь и не ценит его жертвы. Это может разрушить человека как личность и стереть самоуважение и любовь к себе полностью.

Источник: novyny.live