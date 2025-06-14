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Как хранить клубнику, чтобы ягоды долго не портились 0 561

Люблю!
Дата публикации: 14.06.2025
Hochu
Как хранить клубнику, чтобы ягоды долго не портились

Свежая клубника – это самый вкусный деликатес. Мы рассказывали, почему ее не стоит мыть, прежде чем закладывать на хранение. Теперь поговорим о том, как ее ставить в холодильник, чтобы ягоды как можно дольше оставались вкусными и свежими.

Эта ягода при нормальных условиях довольно быстро портится. Однако есть способ, который позволит продлить срок ее свежести. Рассказываем о нем вместе с Ukr.Media.

Почему клубника быстро портится?

Как и малина, клубника очень нежная ягода, которая быстро теряет форму и вкус, а также становится мягкой. Особенно если держать его во влажной среде холодильника. Однако можно создать для нее правильные условия.

Как хранить клубнику: лайфхак с банкой

Чтобы клубника хорошо сохранялась, нужно создать для нее герметичную среду с невысокой влажностью. Идеальным вариантом для этого будет герметичная стеклянная банка. Если все сделать правильно, клубника будет свежая до 10-14 дней.

Банка для ягод должна быть чистой и сухой, а обязательно иметь герметичную крышку. Также понадобятся кухонные бумажные полотенца. Выложите один на дно банки, а на него – ягоды, не утрамбовывая. Сверху накройте еще одним слоем бумаги и закройте крышкой. В таком виде конструкцию помещают в холодильник.

Крышка не дает проникнуть в клубнику влаге из холодильника, а бумага поглотит ту влагу, которая уже есть на клубнике.

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