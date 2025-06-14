Сухость и трещины на губах — знак, что организму не хватает важных витаминов

Многие считают, что сухие губы — лишь косметический недостаток, но на самом деле это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Трещины и шелушение на губах часто указывают на дефицит жизненно необходимых веществ в организме.

Объяснение проще, чем кажется: не всегда виновата неправильная косметика или уход. Часто причина кроется в недостатке витаминов и микроэлементов из-за несбалансированного питания.

Наиболее распространенной причиной сухости и растрескивания губ является гиповитаминоз – недостаток нескольких ключевых витаминов и минералов.

Витамины А и Е — мощные антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет и помогают восстанавливать клетки кожи, волос и ногтей, делая их более устойчивыми к внешним воздействиям.

Витамин К отвечает за нормальное свертывание крови и укрепление костей. Если его не хватает, губы могут покрываться трещинами и синяками.

Железо — незаменимый элемент, переносящий кислород в ткани. Его дефицит чревато развитием анемии, что проявляется сухостью и повреждениями губ.

Витамины группы B (В2, В7, В12) необходимы для здоровья кожи и слизистых. При их нехватке часто появляются ранки в уголках рта и корочки по всей поверхности губ.

Чтобы избежать этих неприятностей, нужно снабжать организм достаточным количеством этих веществ ежедневно. Только так губы будут оставаться здоровыми и привлекательными без трещин и сухости.

Источник: faktik