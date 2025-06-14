Сухость и трещины на губах — знак, что организму не хватает важных витаминов

Многие считают, что сухие губы — лишь косметический недостаток, но на самом деле это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Трещины и шелушение на губах часто указывают на дефицит жизненно необходимых веществ в организме.
Объяснение проще, чем кажется: не всегда виновата неправильная косметика или уход. Часто причина кроется в недостатке витаминов и микроэлементов из-за несбалансированного питания.
Наиболее распространенной причиной сухости и растрескивания губ является гиповитаминоз – недостаток нескольких ключевых витаминов и минералов.
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Витамины А и Е — мощные антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет и помогают восстанавливать клетки кожи, волос и ногтей, делая их более устойчивыми к внешним воздействиям.
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Витамин К отвечает за нормальное свертывание крови и укрепление костей. Если его не хватает, губы могут покрываться трещинами и синяками.
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Железо — незаменимый элемент, переносящий кислород в ткани. Его дефицит чревато развитием анемии, что проявляется сухостью и повреждениями губ.
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Витамины группы B (В2, В7, В12) необходимы для здоровья кожи и слизистых. При их нехватке часто появляются ранки в уголках рта и корочки по всей поверхности губ.
Чтобы избежать этих неприятностей, нужно снабжать организм достаточным количеством этих веществ ежедневно. Только так губы будут оставаться здоровыми и привлекательными без трещин и сухости.
Источник: faktik
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