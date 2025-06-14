Завтрак за 10 минут: китайский омлет

Если вы думаете, что вас не удивит омлет на завтрак , то вы просто не пробовали его по этому рецепту. Китайская техника приготовления сделала этот омлет настоящим хитом в соцсетях.

Традиционным рецептом поделились на канале Wei's Red House Kitchen на YouTube .

Вам понадобится:

яйца - 2 шт.;

теплая вода;

соль;

соевый соус;

кунжутное масло;

зеленый лук по вкусу.

Способ приготовления

Яйца разбить в миску и тщательно взбить. Добавить к яйце теплую воду в соотношении 2:1 и хорошо перемешать.

Процедить смесь через мелкое ситечко в форму или крепкую керамическую тарелку, чтобы удалить комочки и пузырьки воздуха. Осторожно добавить соль и снять ложкой образовавшихся пузырьков.

Воду в кастрюле или пароварке довести до кипения. Аккуратно поставить форму с яичной смесью на паровую баню и накрыть сверху крышкой. Готовить на пару 8-10 минут, затем выключить огонь и оставить яйца еще 5 минут.

Для соуса смешайте соевый соус и кунжутное масло. По желанию можно добавить острый чили или специи. Готовый омлет полить соусом и украсить измельченным зеленым луком.

Источник: novyny.live