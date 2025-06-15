Отеки, дрожь и еще 3 сигнала о здоровье, которые видны по рукам

Осмотр считается одним из главных мероприятий на приеме врача. Ведь опытному специалисту внешние признаки на лице или теле пациента могут помочь в диагностике не хуже анализов крови.

Так, некоторые заболевания легко читаются по изменениям на коже, по лицу, ногтям или виду пальцев, ног. Еще одним индикатором внутреннего состояния организма могут стать сигналы, которые заметны по рукам.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова рассказала в своем телеграм-канале, о каких проблемах со здоровьем могут сигнализировать руки. Медик перечислила пять признаков, на которые надо обратить внимание.

1. Дрожь

Дрожь в руках, по-медицински — тремор, связана обычно с нарушениями в работе нервной системы и мышц. Это может быть временным явлением — например, при стрессе и выбросе адреналина в кровь. Тогда достаточно успокоиться — и дрожь пройдет. Помочь могут разные техники релаксации.

Но иногда за тремором могут скрываться серьезные заболевания:

болезнь Паркинсона,

рассеянный склероз,

избыток гормонов щитовидной железы,

падение уровня сахара в крови — гипогликемия, которая также проявляется потливостью и слабостью.

Если тремор беспокоит часто, не тяните время и обратитесь к врачу, который поможет выявить истинную причину.

2. Холодные руки

По словам врача, холодные руки часто указывают на проблемы с кровообращением. Поэтому желательно в первую очередь проверить состояние сосудов и сердца. Например, так может проявляться синдром Рейно, при котором сосуды сужаются в ответ на холод или стресс. Но это не единственная причина.

Постоянно холодные руки могут быть также связаны с:

дефицитом железа. Он снижает способность крови переносить кислород, что приводит к ощущению холода;

гипотиреозом — дисфункцией щитовидной железы. При недостатке гормонов щитовидки замедляется метаболизм, что делает руки и ноги холодными.

При постоянной холодности рук стоит обратиться к кардиологу или эндокринологу, которые назначат необходимые анализы. Если же ощущаете холод в руках нечасто, старайтесь просто держать их в тепле, особенно зимой.

3. Сухая кожа

Сухость и шелушение кожи на руках могут появиться не только из-за холода или частого мытья. Внутренние нарушения тоже могут вызывать такую проблему. Среди возможных причин:

дефицит витаминов A, E или B;

недостаток воды в организме — проверьте, не слишком ли мало воды вы пьете в течение дня;

гормональные изменения — например, при снижении уровня женского полового гормона эстрогена во время менопаузы;

гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы, который замедляет обновление клеток кожи.

Помимо использования увлажняющих кремов и налаживания питьевого режима, важно включить в пищу больше продуктов с необходимыми витаминами. Если сухость кожи сильно выражена и часто беспокоит, обратитесь за консультацией к эндокринологу.

4. Отеки

Отеки рук могут возникать из-за задержки жидкости в организме или нарушений в работе лимфатической системы. Это, в свою очередь, бывает связано с:

избытком соли, сахара и жареных блюд в рационе, а также злоупотреблением алкоголем;

нагрузкой на почки — им тяжело выводить лишнюю жидкость из организма;

сердечными проблемами, которые тоже могут приводить к застою жидкости.

Если ограничение соленых блюд и сладостей не приводит к улучшению, проверить почки и сердце точно не будет лишним.

5. Бледность или синюшность рук

Люди часто объясняют это тем, что кровь «не доходит». По словам врача, этот сигнал может указывать на недостаточное кровоснабжение или нарушения кислородного обмена.

В списке возможных причин:

низкий уровень гемоглобина или ферритина в крови. Почему такой показатель, как ферритин, важно проверять даже при нормальном уровне гемоглобине, узнайте ЗДЕСЬ;

атеросклероз;

тромбоз;

недостаток кислорода в крови может вызывать синюшность, или по-медицински цианоз.

Если кроме бледности или синюшности рук вас еще беспокоят одышка или боли, Ирина Баранова советует срочно обратиться к врачу. В некоторых случаях стоит даже вызвать скорую.