Пять ароматных растений, которые отпугнут клещей

Многие ожидают встречи с клещами только в лесу, но в вашем собственном саду их тоже можно встретить.

5 садовых растений отпугнут клещей

Клещи любят влагу и прохладу, напоминает t‑online.de. Поэтому пышная зелень в саду их привлекает. Но есть 5 садовых растений, рядом с которыми они чувствуют себя некомфортно – и эти помощники отпугнут клещей от вашего сада.

Многие ожидают встречи с клещами только в лесу, но в вашем собственном саду их тоже можно встретить. Несмотря на свои небольшие размеры, они опасны для человека и переносят такие заболевания, как болезнь Лайма или FMSE. Но несколько полезных растений, которые клещам не по вкусу, помогут владельцам садов отвадить их.

Розмарин

Розмарин (Salvia rosmarinus) известен своим интенсивным, пряно-терпким запахом. То, что ценят садоводы-любители и кулинары, клещи совсем не любят. Эта трава идеально подходит для того, чтобы держать клещей подальше от вашего сада.

Посадите розмарин в теплом и солнечном месте и обрежьте его весной после цветения.

Кошачья мята

Она вызывает эйфорию у кошек, но клещи убегают от нее. Кошачья мята (Neptea cataria) приятно пахнет и лимоном, и мятой перечной – клещам это совсем не нравится.

Выберите для нее солнечное место с водопроницаемой почвой и проводите обрезку растения два раза в год – весной и после цветения в июле.

Пижма

Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) красиво цветет ярко-желтыми цветами, но содержит токсин туйон. В нем нет ничего хорошего ни для клещей, ни для человека. Он может привести к рвоте, желудочно-кишечным заболеваниям и аритмии. В больших дозах туйон даже смертельно опасен.

Если вы выращиваете этот многолетник, то следует решительно обрезать его в сентябре: пижма быстро разрастается.

Лаванда обыкновенная

Любой, кто посадит лаванду узколистную (Lavandula angustifolia), сразу же почувствует себя перенесенным в Прованс или Тоскану. И настроение не омрачают назойливые насекомые. Потому что лаванда отгоняет не только клещей, но и пауков и ос.

Чтобы как можно дольше наслаждаться фиолетовыми цветами и их приятным ароматом, следует посадить лаванду в солнечном и теплом месте и обильно поливать ее в засушливые периоды.

Далматская ромашка

Даже римляне знали о свойствах этого растения: далматская ромашка (Tanacetum cinerariifolium) помогала против блох и вшей. Но это растение отпугивает и клещей. Оно идеально подходит для садоводов-любителей и практически не требует ухода.

Пока далматская ромашка получает достаточно солнца, она долго цветет, вытягивает свои бело-желтые головки вверх – и отпугивает вредных насекомых.