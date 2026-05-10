Что занятно, сделала это министр… культуры Агнесе Лаце, замещавшая главу военного ведомства Андриса Спрудса. Таков уж местный политический порядок – главное, чтоб с одной партии были, в данном случае, «Прогрессивных».

Вторым интересным моментом, который вытекает из информационного сообщения «О прогрессе введения системы всеобъемлющей обороны государства», является год ее начала – 2019. То есть, за три года до открытия широкомасштабных боевых действий в Украине, ЛР уже начала готовиться…

С опорой на экспедиционные силы – и охотников

В качестве доказательства готовности нашей республики к «необходимым действиям в случае кризиса и войны», Министерство обороны приводит крупномасштабные (по нашим меркам) учения Namejs, традиционно проходящие в начале осени. В прошлом году приняло участие 12 000 солдат и земессаргов, а также союзные силы из США, Каналы, Великобритании, Эстонии и Литвы. Боевое содружество балтийцев и англосаксов координировалось в рамках Joint Expeditionary Force (Объединенные силы реагирования НАТО), а также штаба многонациональной дивизии «Север».

Проводятся учения и военно-гражданского типа – NATRIZ, Pilskalns, Rupors… Все, опять же, для приема союзников. Даже Кабинет Министров в полном составе выезжал на маневры, которые симулировали «процедуру принятия решений на стратегическом, политическом и военном уровне».

На низовом же уровне военное ведомство активно сотрудничает с Латвийским союзом охотников – полтысячи человек приняли участие в соревнованиях по стрельбе под девизом Vienoti Valstij.

Даже самые юные латвийцы могут теперь стать высокотехнологичными воинами – в прошлом году 28 учащихся получили сертификат операторов дронов.

Поток добровольцев в войска не иссякает, хотя и тоненький – так, в начале прошлого года записалось 207 волонтеров, а 34 новобранца решились подписать 5-летний контракт с Земессардзе. Но хватит ли этого для защиты от агрессора, пусть даже с маленькой буквы?

Арсеналы Отечества

Ну, и, разумеется, военно-промышленный комплекс понемногу подтягивается – в стране активно действует Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны. Проекты ВПК могут рассчитывать ныне на оплату до 10 млн евро, от Латвийского агентства инвестиций и развития и финансового института Altum.

На сумму 2,35 млн евро в прошлом году было заключено 11 договоров по поставкам продукции военного и двойного назначения. В целом на конец 2025 года в ЛР действовало 118 предприятий, выпускающих стратегические изделия. В 2025 году Министерство обороны продолжило сотрудничество и оказало поддержку ООО Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация), строящий завод по производству модульных пороховых зарядов для 155-мм орудий совместно с финско-норвежской компанией Nammo, а также французско-итальянской KNDS. 18 сентября 2025 года началось возведение завода.

«Его создание обеспечит надежность поставок критически необходимого для Вооруженных сил компонента артиллерийских боеприпасов и, совместно с партнерами, увеличит производственные мощности по выпуску модульных пороховых зарядов в Европе», – обещает Министерство обороны.

Подписан и меморандум со знаменитой, германской фирмой Rheinmetall AG, что «обеспечит Вооруженные силы необходимыми артиллерийскими боеприпасами в долгосрочной перспективе».

Подключается и наука: минувшей осенью Минобороны заключило договоры с ЛУ, РТУ, Университетом Страдиня и Университетом биотехнологий в Елгаве. Даже вполне себе гражданский концерн LMT (контрольный пакет – у государства) открыл производство малоразмерных дронов VANTAGE.

Диванные войска на марше

Россия и Беларусь в документе официального ведомства ЛР теперь пишутся с маленькой буквы – с точки зрения лингвистики поступать так довольно странно, но вполне соответствует заведенной в Украине моде.

По части противодействия данным государствам у нас теперь строится не только «Балтийская линия обороны», включающая в себя физические укрепления и системы сенсоров на Восточной границе – но и комплекс информационных мероприятий…

Латвийская трасатлантическая ассоциация LATO, «фестиваль разговоров» LAMPA и прочие молодые люди с хорошими лицами, принялись за окучивание подрастающего поколения. В 200 школах страны состоялся цикл лекций «Как мы защитим Латвию?». Особенно пришлось просвещать население Латгалии, которое было взволновано процессом выкупа земель под строительство оборонного вала. Военное руководство выезжало в Лудзу, Краславу, Прейли, Балви, Карсаву, Зилупе.

Министерство обороны в 2025 году в конкурсном порядке предоставило помощь в размере 95 151 евро 35 центов – 10 медиа и негосударственным организациям в рамках «Поддержки укрепления информационного пространства Латгалии». Например, газета Vaduguns получила 10 тыс евро за проект «Не отдадим ни сантиметра», такую же сумму освоил портал chayka.lv.

Как управлять катастрофой

29 декабря 2025 года было торжественно объявлено о завершении постройки забора длиной 280 км на границе Латвии и России. Но этого мало – теперь на повестке дня возведение «инфраструктуры контрмобильности», т.е. всевозможных надолбов и рвов в приграничной полосе.

До 2027 года власти намерены построить также 11 «центров управления катастрофами» (официальное название!) в региональных центрах Латгалии. В 2025 году соответствующие кризисные ресурсы (в общей сложности 13 140 раскладных кроватей, 13 170 матрасов, 13 070 подушек, 148 модульных контейнеров) были бесплатно переданы муниципалитетам.

Не забыли и про денюжку – Латвия стала первым государством еврозоны, которое подготовило к безналичным расчетам в отсутствии интернета. Когда гром грянет, то на местах люди получат возможность рассчитываться за товары и услуги первой необходимости карточками, в кредит за счет государства, на 200 евро каждый.

На уровне коммуникаций – населению предложено скачать мобильное приложение Patvertnes, из коего узнавать: куда бежать и где скрываться. Впрочем, системы оповещения вызывают все более нареканий в последние недели, когда «добрые дроны» через ЛР направлялись на Ленинградскую область бомбить нефтяные объекты, чье содержимое благополучно выливалось в наше, общее, Балтийское море.

ТЕОРИЯ 72 ЧАСОВ

Во всех методических руководствах, которые распространяются через оборонный портал sargs.lv и по прочим каналам, население обучается быть готовым к действиям в случае кризиса – на данную продолжительность времени.

Подчеркивается необходимость обеспечивать свою финансовую безопасность, сохранять «оперативную тишину», а также быть бдительным к российской пропаганде.