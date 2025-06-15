Baltijas balss logotype

Почему риск заражения сальмонеллой возрастает летом? Первые признаки заражения 0 255

Люблю!
Дата публикации: 15.06.2025
Kleo
Почему риск заражения сальмонеллой возрастает летом? Первые признаки заражения
ФОТО: Freepik

В теплой среде бактерии размножаются особенно быстро, а популярные летние блюда могут обернуться неприятными последствиями.

Лето – пора свежих салатов и блюд с яйцами. Однако жара повышает риск сальмонеллеза – опасной кишечной инфекции, которая лидирует по летальным исходам среди пищевых отравлений.

Почему риск возрастает летом

Сальмонеллез встречается круглый год, но летом вспышек больше. В диапазоне +7…+45 °C бактерии Salmonella размножаются активно. Даже при комнатной температуре пища быстро обсеменяется микробами. Если оставить салат или другую закуску вне холодильника, через несколько часов количество бактерий достигнет опасного уровня. Поэтому нарушение условий хранения в жару – главная причина летних вспышек сальмонеллеза.

Источники инфекции

Чаще всего сальмонеллу подхватывают через зараженные продукты: яйца, мясо (особенно птицы), молоко. Опасны также немытые овощи – бактерии могут попасть на них через почву или навоз.

Домашняя птица часто переносит сальмонеллу, сама не болея. Бактерии с пометом могут загрязнить скорлупу яиц, и через пористую оболочку микроб проникает внутрь. Вот почему сырые или плохо прожаренные яйца нередко становятся причиной инфекции.

Сальмонеллы могут присутствовать и в сыром мясе и не гибнут при заморозке. Также опасно пить сырое (непастеризованное) молоко – животные-носители нередко выделяют бактерии с молоком.

Хранение и гигиена

Летом особенно важно правильно хранить продукты. Скоропортящиеся блюда (салаты, десерты с кремом) не оставляйте надолго при комнатной температуре. Сразу убирайте готовую еду в холодильник – охлаждение сдерживает рост бактерий.

Соблюдение кухонной гигиены – обязательное условие профилактики. Всегда мойте руки с мылом перед готовкой и после контакта с сырым мясом или яйцами. Для сырого мяса и птицы используйте отдельные разделочные доски и ножи. После разделки сырых продуктов тщательно мойте все инструменты и поверхности горячей водой с моющим средством, при возможности ошпаривайте кипятком. Овощи, фрукты и зелень перед едой всегда тщательно мойте под проточной водой.

Термическая обработка

Сальмонеллы погибают только при достаточном нагревании. Мясо, птицу и рыбу доводите до полной готовности (без розового сока внутри). Крупные куски мяса варите не менее двух часов. В жаркие дни лучше отказаться от блюд с неполной прожаркой – стейков с кровью, яиц всмятку или глазуньи с жидким желтком. Непастеризованное молоко перед употреблением обязательно кипятите.

Яйца никогда не ешьте сырыми или недоготовленными. Майонез, кремы и коктейли на сырых яйцах – под запретом. Варите яйца вкрутую не менее 10 минут после кипения. Блюда из яиц (омлет, глазунья) прожаривайте до полного загустения белка и желтка. После контакта с сырыми яйцами сразу мойте руки.

Не пробуйте сырой фарш или тесто с яйцом – рискуете проглотить опасные бактерии. Соблюдая эти меры, вы снизите риск заражения сальмонеллой.

Первые признаки заражения

Инкубационный период сальмонеллёза составляет 6–72 часа. Затем возникают боли в животе, тошнота, рвота, водянистая диарея, температура повышается до ~38 °C. У большинства взрослых эти симптомы длятся 2–4 дня, но у детей и пожилых болезнь опасна быстрым обезвоживанием. При усилении симптомов и признаках обезвоживания нужно обратиться к врачу.

Читайте нас также:
#здоровье
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 546
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 351
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 532
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 463

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 20
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 35
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 51
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
1
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 1 69
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 56
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 89
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 20
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 35
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео