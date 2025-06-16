4 гигиенические привычки, разрушающие женское здоровье

По словам врачей, даже такие простые предметы, как мыло, туалетная бумага и ежедневная прокладка могут навредить интимной зоне.

Женское здоровье — вещь деликатная и хрупкая. Порой мы можем сами вредить себе, совершая самые обычные, казалось бы, действия. О том, какие гигиенические привычки могут довести до гинекологических заболеваний, «Доктору Питеру» рассказали специалисты.

1. Использование обычного мыла для интимной гигиены

По словам гинеколога Натальи Дериколенко, обычный гель для душа и мыло могут навредить деликатным зонам.

Наталья Дериколенко, акушер-гинеколог

Бытует мнение, что обычные мыло и гели для душа вполне подходят для интимной гигиены. Но такие средства ощелачивают и повышают значение pH среды влагалища, нарушая нормальные показатели.

Для интимной гигиены нужно использовать средства, специально разработанные для ухода за деликатными зонами женского тела. При выборе стоит обратить внимание на состав: в таком геле не должно быть щелочного мыла.

А вот молочная кислота будет плюсом — она выступает основой для поддержания необходимого уровня pH, — говорит Дериколенко.

Как репродуктивная система защищает себя

По словам гинеколога, особенности среды влагалища связаны с попыткой организма защитить себя.

В процессе эволюции сформировалась оптимальная и слаженная система защиты репродуктивной системы женщин от патогенов.

Современные молекулярно-генетические методы идентификации позволяют выявлять более 300 видов микроорганизмов во влагалище здоровой женщины. Нормальная микрофлора поддерживается микроорганизмами, которые продуцируют молочную кислоту.

Таким образом, кислая среда влагалища с низким значением рН — механизм защиты против патогенных микроорганизмов, — объясняет специалист.

2. Переизбыток гигиены

Порой даже в вопросах гигиены можно перестараться. Слишком частые очищающие процедуры с использованием слишком агрессивных средств может привести к болезням, предупреждает Дериколенко.

Стремление к идеальной стерильности при использовании без показаний средств для интимной гигиены с антибактериальным эффектом может стать прекрасной средой развития дрожжеподобных грибов из рода Candida, — говорит специалист.

Появление этих грибов, в свою очередь, запускает появление вагинального кандидоза — болезни, известной из рекламы как молочница.

Симптомы молочницы

Боль, зуд и жжение в районе половых органов

Творожистые выделения белого или желтоватого цвета

Жжение и боль при мочеиспускании

Дискомфорт во время секса

3. Использование «ежедневок»

По мнению гинеколога Евы Соболевой, от «ежедневок» стоит отказаться совсем.

Ева Соболева, гинеколог, эндокринолог, врач УЗИ

По словам врача, прессованная целлюлоза, из которой состоит любая прокладка, мешает нормальной циркуляции воздуха в интимной зоне.

Это провоцирует «парниковый эффект», который способствует созданию среды для развития и размножения патогенных бактерий и грибов.

Как итог — баланс микрофлоры интимной зоны нарушается, а это уже чревато целым перечнем проблем: может появиться зуд, раздражение, выделений может стать больше.

Кроме того, любительницы «ежедневок» нередко страдают от бактериального вагиноза.

4. Использование туалетной бумаги

Ученые уже давно говорят о том, что одной туалетной бумаги недостаточно для очищения после похода в туалет.

Между тем, из-за особенностей женской анатомии недостаток очищения грозит серьезными проблемами со здоровьем и вагинальными инфекциями.

По этой причине врачи рекомендуют подмываться после похода в туалет.