Неожиданная причина, почему у вас не проходит насморк

Если вы каждое утро просыпаетесь с заложенным носом и так продолжается уже не первый месяц, дело явно не в обычной простуде.
Ваша подушка может выглядеть чистой, однако на самом деле на ней могут оставлять следы жизнедеятельности непрошеные гости в вашей спальне — пылевые клещи. Эти микроскопические существа любят селиться по углам ваших домов, прятаться за шторами и захватывать вашу кровать.
Если у вас часто бывает насморк по утрам — возможно, клещи уже поселились в вашем доме.
Что такое пылевые клещи
По данным Американского фонда борьбы с астмой и аллергией, у пылевых клещей восемь ног, как у пауков, и их длина составляет примерно четверть миллиметра. Они обитают в текстиле: обживают мебель, постельное белье и шторы. Питаются клещи частичками омертвевшей человеческой кожи.
«В любом месте, где скапливается сброшенная человеческая кожа и кожа животных, пылевые клещи съедят их и останутся жить», — отмечает аллерголог Манав Сингла.
По словам семейного врача Стивена Ферра, пылевые клещи особенно любят теплые и влажные места. Именно поэтому кровати, согретые теплом человеческого тела и промокшие от пота за ночь, кажутся этим тварям соблазнительными.
Будете чихать и плакать
Самое неприятное свойство пылевых клещей — они могут вызывать аллергические реакции. Они производят фекалии как раз в местах, к которым вы часто прикасаетесь лицом. И в итоге вы вступаете в контакт с аллергенами в зонах, близких к органам дыхания.
По словам специалистов Американской ассоциации пульмонологов, пылевые клещи могут провоцировать следующие симптомы:
зуд в носу;
насморк;
заложенный нос;
чихание;
зудящие, слезящиеся глаза;
стеснение в груди;
ощущение давления на лице;
кашель;
хрипящее дыхание;
одышка.
Кроме того, в некоторых случаях пылевой клещ может спровоцировать приступ астмы.
Как отмечают эксперты, именно заложенный нос после пробуждения нередко сигнализирует о появлении пылевых клещей в вашей спальне.
«Я заметил, что большинство моих пациентов, страдающих аллергией на пылевых клещей, испытывают сильную заложенность и насморк, особенно по утрам», — рассказывает Сингла.
Что делать
Увы, полностью изгнать пылевых клещей из дома не получится. Однако есть несколько эффективных способов снизить ущерб от них.
Врачи рекомендуют в первую очередь уделить внимание чистоте в доме. Постарайтесь чаще стирать шторы. В некоторых случаях не повредит чистить их еженедельно.
Также эксперты советуют раз в неделю стирать наволочки и простыни в теплой воде, раз в неделю пылесосить полы и шторы со специальным фильтром для пыли.
Кроме того, если вы часто страдаете от приступов аллергии, лучше приобрести очиститель и осушитель для воздуха, если в вашем доме слишком влажно.
Если у вас дома есть дети, не забывайте отдельное внимание уделить их мягким игрушкам. Есть простой лайфхак: просто положите их в морозилку на ночь, чтобы уничтожить пылевых клещей. Еще один способ — хорошо прожарить игрушки или те же подушки под лучами солнца.
Сейчас лето, и потому на улице полно и других аллергенов, например пыльцы. Поэтому имеет смысл держать окна в спальне закрытыми, пишет издание Huffpost.
Кроме того, не стесняйтесь обращаться к врачу, если никакие ухищрения не помогают и приступы аллергии становятся все более частыми. Специалист поможет определить аллергены и исключить их из своей жизни. Также медик сможет прописать вам противоаллергические препараты.
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