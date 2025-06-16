Неожиданная причина, почему у вас не проходит насморк

Если вы каждое утро просыпаетесь с заложенным носом и так продолжается уже не первый месяц, дело явно не в обычной простуде.

Ваша подушка может выглядеть чистой, однако на самом деле на ней могут оставлять следы жизнедеятельности непрошеные гости в вашей спальне — пылевые клещи. Эти микроскопические существа любят селиться по углам ваших домов, прятаться за шторами и захватывать вашу кровать.

Если у вас часто бывает насморк по утрам — возможно, клещи уже поселились в вашем доме.

Что такое пылевые клещи

По данным Американского фонда борьбы с астмой и аллергией, у пылевых клещей восемь ног, как у пауков, и их длина составляет примерно четверть миллиметра. Они обитают в текстиле: обживают мебель, постельное белье и шторы. Питаются клещи частичками омертвевшей человеческой кожи.

«В любом месте, где скапливается сброшенная человеческая кожа и кожа животных, пылевые клещи съедят их и останутся жить», — отмечает аллерголог Манав Сингла.

По словам семейного врача Стивена Ферра, пылевые клещи особенно любят теплые и влажные места. Именно поэтому кровати, согретые теплом человеческого тела и промокшие от пота за ночь, кажутся этим тварям соблазнительными.

Будете чихать и плакать

Самое неприятное свойство пылевых клещей — они могут вызывать аллергические реакции. Они производят фекалии как раз в местах, к которым вы часто прикасаетесь лицом. И в итоге вы вступаете в контакт с аллергенами в зонах, близких к органам дыхания.

По словам специалистов Американской ассоциации пульмонологов, пылевые клещи могут провоцировать следующие симптомы:

зуд в носу;

насморк;

заложенный нос;

чихание;

зудящие, слезящиеся глаза;

стеснение в груди;

ощущение давления на лице;

кашель;

хрипящее дыхание;

одышка.

Кроме того, в некоторых случаях пылевой клещ может спровоцировать приступ астмы.

Как отмечают эксперты, именно заложенный нос после пробуждения нередко сигнализирует о появлении пылевых клещей в вашей спальне.

«Я заметил, что большинство моих пациентов, страдающих аллергией на пылевых клещей, испытывают сильную заложенность и насморк, особенно по утрам», — рассказывает Сингла.

Что делать

Увы, полностью изгнать пылевых клещей из дома не получится. Однако есть несколько эффективных способов снизить ущерб от них.

Врачи рекомендуют в первую очередь уделить внимание чистоте в доме. Постарайтесь чаще стирать шторы. В некоторых случаях не повредит чистить их еженедельно.

Также эксперты советуют раз в неделю стирать наволочки и простыни в теплой воде, раз в неделю пылесосить полы и шторы со специальным фильтром для пыли.

Кроме того, если вы часто страдаете от приступов аллергии, лучше приобрести очиститель и осушитель для воздуха, если в вашем доме слишком влажно.

Если у вас дома есть дети, не забывайте отдельное внимание уделить их мягким игрушкам. Есть простой лайфхак: просто положите их в морозилку на ночь, чтобы уничтожить пылевых клещей. Еще один способ — хорошо прожарить игрушки или те же подушки под лучами солнца.

Сейчас лето, и потому на улице полно и других аллергенов, например пыльцы. Поэтому имеет смысл держать окна в спальне закрытыми, пишет издание Huffpost.

Кроме того, не стесняйтесь обращаться к врачу, если никакие ухищрения не помогают и приступы аллергии становятся все более частыми. Специалист поможет определить аллергены и исключить их из своей жизни. Также медик сможет прописать вам противоаллергические препараты.