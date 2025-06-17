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«Ночной дожор»: из-за каких болезней вы бегаете ночью к холодильнику 0 255

Люблю!
Дата публикации: 17.06.2025
Doctorpiter
«Ночной дожор»: из-за каких болезней вы бегаете ночью к холодильнику

Привычка просыпаться и устраивать для себя второй и очень поздний ужин — тревожный сигнал и повод пройти обследование.

«Ночной дожор» случался хотя бы раз в жизни каждого. А для многих привычка посреди ночи поискать что-то вкусненькое в холодильнике — частая практика.

Однако на самом деле «синдром ночного обжорства» — вещь не такая безобидная, как может показаться на первый взгляд. И речь идет не только о том, что вы рискуете набрать так лишние килограммы.

Норма или болезнь?

Статистика гласит: от «ночного обжорства» страдают от 1 до 4,6% людей. Время от времени испытывать желание перекусить на ночь глядя характерно для большинства жителей планеты, особенно если до этого вы весь день ели не так много. Однако в случае синдрома ночного переедания все гораздо серьезнее.

Люди с этим расстройством способны съесть более четверти от рекомендуемой суточной нормы калорий уже после ужина. Кроме того, они могут за ночь несколько раз проснуться ради похода к холодильнику.

Человек с синдромом «ночного обжорства» испытывает настолько непреодолимое желание поесть, что без еды просто не может заснуть.

В итоге утром он отказывается от завтрака — просто нет аппетита. Если здоровому человеку редкая шалость в виде внезапного ночного перекуса может даже доставлять удовольствие, то вот люди с «синдромом ночного обжорства» испытывают сильную тревогу из-за своего пристрастия.

Почему это опасно

Ночные перекусы вредны для здоровья — увы, это факт. Врачи связывают эту привычку с повышенным риском ожирения, диабета и проблем с психическим здоровьем. Да и вашим зубам не очень нравится, когда вы объедаетесь сладким после ужина.

Специалист по сну доктор Нил Стэнли предупреждает: конечно, ночные походы к холодильнику вас не убьют. Однако на постоянной основе незапланированные поздние пиршества могут ухудшить качество вашего сна и повысить риски хронических недугов.

Тревожные причины

Почему люди вообще начинают есть по ночам? Дело не только в любви к вкусным блюдам. Как отмечает доктор Стэнли, «синдром ночного обжорства» может быть связан с высоким уровнем стресса, депрессией, тревожным расстройством и гормональным дисбалансом. В последнем случае у человека возникает сбой выработки грелина и лептина — гормонов голода и насыщения, пишет издание.

«Сложность в том, что это становится замкнутым кругом. Исследования показали, что, когда мы устаем, мы тянемся к жирной и сладкой пище. Было доказано, что употребление большого количества таких продуктов еще больше нарушает сон», — объясняет Стэнли.

То есть вы едите, чтобы поскорее уснуть, но в итоге не можете выспаться. Чувствуете себя более вымотанным — и снова мечтаете наесться.

Если вы считаете, что страдаете от синдрома ночного переедания, как можно скорее обратитесь за советом к врачу.

Кстати

Еще одна распространенная причина резких ночных пробуждений — резкое снижение уровня сахара в крови. Как отмечает сомнолог Роман Бузунов, в этом случае человек также может сталкиваться с ночными кошмарами, сильной потливостью и повышенной раздражительностью после пробуждения.

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