Отеки: откуда берутся и как с ними справиться — советы нутрициолога

Отеки — не просто эстетическая неприятность, а сигнал, что в организме что-то вышло из баланса. Отечность может быть результатом жары, малоподвижности, гормональных изменений, питания или проблем с лимфатической и сердечно-сосудистой системой.

И хотя привычный совет — употреблять меньше соли и больше двигаться — остается актуальным, есть и менее очевидные, но весьма эффективные способы уменьшить отеки. О них рассказала нутрициолог Елена Мухина.

Добавьте в рацион калий, а не просто сокращайте соль

Чрезмерное употребление соли действительно удерживает воду в тканях. Но куда важнее соотношение натрия и калия. «Калий помогает „вытягивать“ лишнюю жидкость из организма. Богаты им авокадо, бананы, курага, свекла, картофель в мундире и зелень. Особенно полезно сочетать продукты с высоким содержанием калия с хорошим питьевым режимом — так организм начинает „отдавать“ воду без стресса», — объясняет эксперт.

Небольшая растяжка, вибрации на пятках, вращения суставами или самомассаж ног по направлению к паховым лимфоузлам могут включить отток жидкости уже с утра. Особенно эффективна знакомая еще со школьных уроков физкультуры «березка» или просто подъем ног выше головы на 10–15 минут после сна. Это разгоняет застоявшуюся за ночь жидкость и помогает «включить» лимфатическую систему без дополнительных усилий.

Обратите внимание на режим дыхания

Застой лимфы часто связан не только с малоподвижностью, но и с поверхностным дыханием. Глубокое диафрагмальное дыхание (например, по квадрату или технике 4–7–8) усиливает движение жидкости в теле, нормализует давление и помогает организму «сбросить» отеки. Пять минут осознанного дыхания в день — и разница может быть заметной уже через неделю.

Используйте контрастные обливания — но правильно

Резкие смены температуры тренируют сосуды и стимулируют выведение жидкости. Но важно не просто обливать ноги или руки, а делать это по направлению лимфотока: снизу вверх. Начинайте с теплой воды, затем переходите к прохладной, завершайте снова теплой — и так 3–4 раза. Такая простая практика помогает не только при отеках, но и при варикозе, усталости ног и снижении тонуса кожи.

Проверьте, нет ли скрытых «пищевых задержателей» воды

Неочевидные враги при склонности к отекам — глутамат натрия, рафинированный сахар, алкоголь, хлеб из белой муки и даже некоторые виды искусственных подсластителей. «Они могут вызывать воспаление, нарушать микрофлору кишечника и задерживать воду в организме. Попробуйте хотя бы на неделю отказаться от переработанных продуктов и понаблюдайте за реакцией тела», — предлагает врач.