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Сыр, изюм, сметана: от каких продуктов придется отказаться, если прописали антидепрессанты 0 385

Люблю!
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Сыр, изюм, сметана: от каких продуктов придется отказаться, если прописали антидепрессанты

Всем известно, фармпрепараты, прописанные врачом от депрессии, нельзя сочетать с алкоголем. Однако важно знать, что некоторые продукты питания также могут вызывать нежелательные эффекты.

Список лекарственных препаратов, не совместимых с какой-либо едой, довольно велик. И антидепрессанты не исключены из него: у таких препаратов тоже есть гастрономический стоп-лист.

Многие пациенты отмечают, что врачи, выписывающие лекарства от депрессии, не всегда предупреждают о том, что в диету стоит внести изменения. Разумеется, каждая конкретная схема лечения расстройств психики требует детальной индивидуальной консультации. Но самые распространенные рекомендации исключения касаются следующих продуктов.

Если врачом прописаны антидепрессанты, содержащие ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), из меню нужно исключить:

  • квашеные продукты и продукты брожения (включая соевый соус)

  • сыры (особенно выдержанные и с плесенью)

  • печень

  • инжир и изюм

Вдобавок при приеме препаратов ИМАО нужно максимально сократить употребление молочных продуктов, особенно йогуртов и сметаны. При пренебрежении этими ограничениями на фоне приема антидепрессантов возможно резкое повышение давления.

Такое же последствие и сильную головную боль вдобавок можно получить, если, принимая антидепрессанты, не отказывать себе в продуктах с высоким содержанием калия (например, бананах). Кроме того, на весь срок лечения от депрессии часто рекомендуют отказаться от шоколада (и какао), копченостей, авокадо.

Так что, если ты получила первый рецепт на антидепрессанты или сменила препарат, обязательно уточни у своего врача, к каким ограничениям в питании готовиться. Важно, лечение не только приносило пользу психике, но и не вызывало последствий для других систем организма.

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