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Втягиваете живот для красивого фото? Бросайте эту привычку — она опасна! 0 392

Люблю!
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Втягиваете живот для красивого фото? Бросайте эту привычку — она опасна!

Кто из нас не втягивал живот, чтобы лучше выглядеть на фото? У многих это входит в привычку — хочется все время быть подтянутой. Но, оказывается, привычка это вредная.

На самом деле живот должен оставаться «гибким» – иначе есть риск напряжения и ослабления функций внутренних органов. Остеопат Анжи Гопал рассказала, что многие ее пациенты не подозревали, что втягивание живота может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

«Живот защищает органы, поддерживает нижнюю часть тела (включая спину). Особенно у женщин, в естественном положении он округлый, а не плоский. Кроме того, это позволяет туловищу гибко двигаться и не быть статичным», — говорит Анжи.

Постоянное втягивание может вызвать сильное напряжение в спине и повлиять на наши внутренние органы.

«Среди прочего, это плохо влияет на наше дыхание. Попробуйте сделать глубокий вдох, втягивая живот — это почти невозможно», — добавляет остеопат.

Но не только мышечное «втягивание» может вызвать проблемы — корректирующее белье также может иметь очень негативное влияние на наш организм, если носить его постоянно. Оно словно «цементирует» опорно-двигательный аппарат и приводит к перенапряжению.

«Мышцы должны сокращаться и расслабляться», — напоминает Анжи.

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