Безопасно ли принимать просроченные лекарства? Объясняют фармацевты

Срок годности сиропа от кашля истек несколько недель назад. Таблетки от головной боли тоже. Не проблема, правда? У фармацевтов есть четкая рекомендация для таких случаев.

Безопасно ли принимать просроченные лекарства?

Старые назальные спреи, вскрытая упаковка обезболивающих, открытый сироп от температуры. В экстренной ситуации вы можете достать лекарство, срок годности которого уже истек. Однако, по мнению Немецкой палаты фармацевтов, срок годности лекарств «не подлежит обсуждению», сообщает t‑online.de. Поэтому если обнаружите просроченные лекарства, вам следует их утилизировать.

Просроченные лекарства могут быть токсичными

Срок годности лекарств – это гарантия того, что лекарство сохранит заявленное действие до указанной даты. Не следует путать его с датой «употребить до …». Такие надписи можно встретить, например, на продуктах питания. Такая дата носит скорее рекомендательный характер. Лекарства, которые хранились слишком долго, могут стать непригодными для использования. И вы не заметите этого, и никак не сможете проверить.

«Невозможно точно определить, что произошло с химической точки зрения с действующим веществом просроченного лекарства. Активное вещество могло разложиться на отдельные компоненты. Или превратиться в токсичный активный ингредиент», – объясняет фармацевт Мари Эрдманн.

Обычно это зависит от лекарственной формы:

таблетки хранятся от 2 до 3 лет;

мази, кремы и гели – от 3 до 6 месяцев;

сиропы – всего несколько дней после открытия.

Также срок годности лекарств зависит от правильности их хранения.

Что делать с просроченными лекарствами?

Выбрасывать лекарства в унитаз или раковину запрещено. Многие аптеки принимают просроченные лекарства. Они правильно утилизируют все отходы. Но они не обязаны этого делать. Поэтому лучше уточнить в ближайшей аптеке, можно ли сдать им лекарства.