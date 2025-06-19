Baltijas balss logotype

Где в доме нужно размещать зеркало, чтобы привлечь удачу и достаток 0 344

Люблю!
Дата публикации: 19.06.2025
1001sovet
Где в доме нужно размещать зеркало, чтобы привлечь удачу и достаток
ФОТО: Freepik

В восточной философии зеркало считается мощным энергетическим инструментом.

В правильном месте зеркало может не только украсить пространство, но и притянуть удачу, деньги и гармоничные отношения. В восточной философии зеркало считается мощным энергетическим инструментом. Но поставить его нужно только в особое место. Где в доме нужно размещать зеркало, чтобы привлечь удачу, счастье и достаток, рассказывает РБК-Украина.

Зеркала в доме размещают преимущественно по правилам удобства - в ванной, в коридоре, на дверце шкафа. Чтобы было удобно поправить прическу и посмотреть на себя перед выходом из дома. Но такое размещение дает только 10% от общего магического потенциала зеркала.

В древних практиках и в восточной философии зеркало - это "дверь" для энергии. Поэтому от расположения этого предмета интерьера зависит, будет ли вам сопутствовать удача в личных отношениях, деньгах и вообще в жизни.

Неправильное расположение может вообще усугубить ситуацию - вместо двойной удачи в жизни, положительная энергия будет утекать из вашего дома, как вода сквозь пальцы.

Зеркало в коридоре

Правило первое. Никогда не вешайте зеркало напротив входной двери. И хотя вам это кажется логичным, по приметам - это неверно. Потому что именно так ваша удача "отражается" обратно и выпускается на улицу, не задерживается в доме.

Если вы хотите разместить зеркало именно при входе, то лучшее место - слева от двери, на уровне вашего сердца. Такое место будет ловушкой для положительной энергии и когда она будет попадать в дом, сначала она коснется вашего изображения, а затем наполнит пространство.

Зеркало в гостиной

Правило второе. Зеркало в гостиной тоже нельзя вешать как попало. Оно должно быть размещено так, чтобы энергия "удваивалась" и соответственно удваивала то, что вы хотите увеличить.

Если повесить напротив стола - будет больше еды, соответственно - достатка. Если разместить напротив окна с красивым видом или на балкон, где много цветов - это увеличит шансы на путешествия.

Нельзя вешать зеркало напротив пустого угла, беспорядка или места, где вы спорите с родными. Потому что именно это и начнет увеличиваться в геометрической прогрессии: беспорядок, ссоры, хаос и пустота.

Зеркало на кухне

Третье правило. Зеркало на кухне влияет на финансовый поток. Именно поэтому оно должно быть направлено на холодильник (желательно полный). Считается, что эта хитрость показывает Вселенной, что вам нужно вдвое больше ресурсов.

Не забывайте следить за чистотой зеркала, потому что разводы, пыль или грязь могут искажать сигналы.

Зеркало в спальне

Правило четвертое. Будьте особенно осторожны при размещении зеркала в спальне. Если оно висит напротив вашей кровати, то энергия удачи будет разбиваться о ваше отражение во сне. И есть риск, что это повлечет за собой тревоги.

Если вам очень необходимо зеркало в спальне - повесьте его в углу. Когда не пользуетесь - закрывайте его тканью, картиной, шторой.

Где зеркалу не место

Напротив кровати. Это создает тревожность, мешает вашему сну и удваивает одиночество, если вы спите в одиночестве.

Напротив двери или мусорника. Это усиливает негатив.

В зоне беспорядка. Зеркало умножает то, что видит. Если перед ним хаос, то вы и получите больше хаоса.

Читайте нас также:
#зеркало
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ночной загул: эффективные способы привести себя в порядок утром за 5 минут
Ночной загул: эффективные способы привести себя в порядок утром за 5 минут
Секрет идеального блеска: чем почистить почерневшее серебряное кольцо
Секрет идеального блеска: чем почистить почерневшее серебряное кольцо
Вред или польза супа? Кому стоит отказаться от привычного блюда
Вред или польза супа? Кому стоит отказаться от привычного блюда
Что полезнее: белок или желток?
Что полезнее: белок или желток?
Как справиться с болью в суставах после 45: неочевидные советы эксперта
Как справиться с болью в суставах после 45: неочевидные советы эксперта 423
Как очистить микроволновку за 5 минут
Как очистить микроволновку за 5 минут 341
5 опасных мифов о жаре: самые коварные заблуждения
5 опасных мифов о жаре: самые коварные заблуждения 295
10 советов, как сварить действительно вкусный кофе
10 советов, как сварить действительно вкусный кофе 434

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 52
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
В мире
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны 73
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Политика
2
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 2 117
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду
Наша Латвия
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду 111
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 52
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео