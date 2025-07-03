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Посадили и забыли: топ-10 неприхотливых многолетников для ленивых дачников 0 1437

Люблю!
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Посадили и забыли: топ-10 неприхотливых многолетников для ленивых дачников

С приходом дачного сезона многие садоводы-любители мечтают о цветущем оазисе, требующем минимум усилий. Специалисты в области ландшафтного дизайна поделились списком из десяти неприхотливых многолетних цветов, которые идеально подойдут для создания красивого и ухоженного сада, практически не требующего внимания.

"Главное преимущество многолетников - они живут годами и не требуют ежегодной пересадки. А если выбрать еще и засухоустойчивые, зимостойкие сорта, то можно практически забыть о поливе и укрытии на зиму", - рассказал агроном-консультант Мария Спиридонова.

В список лидеров вошли:

  • Эхинацея пурпурная: Яркий и устойчивый цветок, привлекающий пчел и бабочек. Цветет долго и обильно, прекрасно смотрится в букетах.

  • Рудбекия: Солнечные "ромашки" порадуют яркими красками до поздней осени. Не боятся засухи и болезней.

  • Лилейник: Неприхотливый и разнообразный, с множеством сортов, отличающихся по цвету и форме цветка. Легко разрастается, образуя красивые куртины.

  • Астильба: Нежные "метелки" астильбы добавят романтики в тенистый уголок сада. Предпочитает влажную почву, но хорошо переносит и засуху.

  • Флокс шиловидный: Низкорослый почвопокровник, весной усыпанный яркими цветами. Идеален для альпийских горок и подпорных стенок.

  • Герань садовая: Не стоит путать с комнатной! Садовая герань – неприхотливое растение с красивыми листьями и нежными цветками. Хорошо растет в полутени.

  • Хоста: Королева тени! Хоста славится своими декоративными листьями различных форм и расцветок. Не требует особого ухода и хорошо переносит засуху.

  • Седум (Очиток): Мясистые листья и зонтичные соцветия седума – настоящая находка для занятых садоводов. Засухоустойчив и морозостоек.

  • Ирис сибирский: Элегантный ирис с изящными цветками, отличается неприхотливостью и устойчивостью к болезням.

  • Манжетка мягкая: Декоративна своими резными листьями, на которых собираются капельки росы. Неприхотлива и теневынослива.

"Эти цветы – настоящая находка для начинающих садоводов и для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за садом. Посадите их один раз, и они будут радовать вас своим цветением год за годом", - подчеркнула Мария.

В заключение, эксперты советуют приобретать посадочный материал в проверенных питомниках, обращая внимание на соответствие сорта климатическим условиям вашего региона. Правильный выбор и посадка – залог долгой и красивой жизни вашего сада.

tourprom

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