Как увидеть цвет своей ауры и что он значит

Существование ауры у человека давно доказали ученые, согласно кирлиановским снимкам. Каждая энергетическая оболочка имеет свою плотность и вибрации, а еще оттенки. Различные цвета ауры можно увидеть и своими глазами, если у человека есть сверхъестественные способности. Или же развивать интуицию и третий глаз — и тогда легко увидеть цвета ауры.

Что такое аура

Аура — это не просто сияние вокруг человека, которое видно на специальных приборах. Это и есть человек, его душа, часть энергии, которая проявляется из тела наружу, чтобы создать энергетический купол. Аура покрывает тело полностью и имеет немалое отступление. Аура есть у каждого человека.

Во многих культурах распространены практики "очищения ауры", уходящие своими корнями индуизма, во время которых баланс цветов ауры вроде бы меняют через контроль эмоций и визуализацию излучения чакр, изменяющего состояние человека. Если аура "пробита", у человека обычно черная полоса жизни или серьезные болезни.

В парапсихологии и духовной практике ауру представляют поле "тонкого", светового излучения, окружающего человека или объект, как нимб или ореол в религиозном искусстве. Проще говоря, аура – это яркий цветной луч, состоящий из энергии, текущей вокруг живых существ. Наша аура происходит от греческого слова "веяния" и указывает на наше настроение, эмоции и общее состояние.

Как определить цвет ауры

По сути, еще до знакомства с человеком, его и ваша ауры производят первое впечатление друг на друга. К сожалению, глаз не может видеть ауры, но при определенной тренировке все же возможно установить, какого цвета у человека аура.

Способ 1

Для определения цвета ауры понадобятся зеркало и белый фон. Вам нужно будет вглядеться в себя в зеркале на белом фоне, сконцентрировав фокус внимания на середине лба. Не двигая глазами, "просканируйте" внешний периметр головы и плеч. Цвет, который вы увидите вокруг своей головы и плеч — это и будет ваша аура.

Способ 2

Еще один способ найти свою ауру — смотреть на свои руки в течение одной минуты. Свет, который вы видите, исходящий от внутренней поверхности ваших рук, будет цветом вашей ауры. Обратите внимание, что может потребоваться несколько попыток увидеть свою ауру. Практика приведет вас к совершенству. Как только вы рассмотрите цвет своей ауры, можете приступать к ее толкованию.

К слову, вы можете прочесть не только свою ауру, но и другого человека. Для этого смотрите на нее или на ее фото в течение 45 секунд с одним открытым глазом, и другим закрытым. Возможно вам придется повторить это несколько раз. Но в конце концов вы сможете увидеть свечение цвета вокруг них.

Значение цветов ауры

Прежде чем толковать цвета ауры, обратите внимание на цвета чакр. Каждый оттенок вашей энергетической оболочки связан с отдельной чакрой. К примеру, красный цвет относится к корневой чакре, зеленая — чакра любви, расположенная в районе шеи. Ауры может быть радужной, если в ней есть разные цвета.

Белый показывает уравновешенную личность, спокойную и открытую для возможностей. Те, у кого белая аура, могут склонность поглощать энергию других людей. Белый — самый редкий из всех цветов ауры.

Серые ауры могут обозначать скептическое мировоззрение или человека, склонного видеть стакан наполовину пустым. Открыть себя для новых возможностей такому человеку будет сложно.

Коричневая аура часто указывает на эгоизм и незащищенность. Такой цвет подсказывает своему владельцу, что есть потребность в очищении, или что вам нужно больше давать другим, а не только брать.

Черная аура может показывать темную энергию, вызванную эгоистическим и недобрым поведением. Появление этой ауры может указывать на то, что человеку нужно избавиться от багажа, мешающего ему излучать позитив в своей жизни.

Страсти кипят в душе тех, у кого красная аура, поскольку они живут своими желаниями и эмоциями. Творческие к мозгу кости, красные ауры всегда проявляют новые цели и вдохновляют на творческие идеи. Такая аура также может указывать на период кардинальных творческих перемен.

Розовая аура указывает на того, кто свободно отдает свое сердце другим, не требуя многого вместо этого. Если у вас розовая аура, убедитесь, что ваша дающая энергия имеет взаимность с теми, кто вам неравнодушен.

Творчество является ключевым для тех, у кого оранжевая аура. Их артистизм приносит им покой, но только если они могут сосредоточиться на чем-нибудь одном. Умы у таких людей сверхактивны, а это значит, что им нужно оттачивать свои идеи, чтобы претворить их в жизнь.

Те, у кого желтая аура, полны энергии и излучают оптимизм. Желтым аурам полезно жить настоящим, не беспокоясь о будущем. Все необходимое притянется именно.

Зеленые ауры обычно у приземленного, трудолюбивого человека, любящего природу. Они строители цветового спектра ауры, что означает, что они приветствуют рост. Недостатком является то, что они могут быть склонны к ревности или соперничеству.

Люди с синей аурой эмоционально чувствительны и склонны к самовыражению. Они могут стесняться раскрывать свои сокровенные чувства, а это значит, что вы должны слушать, когда они говорят.

Те, у кого бирюзовая аура, эмпатичны и чувствительны. Иногда они могут бояться перемен и нервничать, пытаются обнаружить такие ситуации, в которых они будут защищены от переживаний.

Аура цвета индиго указывает на мудрого человека со старой душой. Иногда они убегают в свой секретный мир, чтобы защитить свою энергию, разум и сердце от других.

Фиолетовая аура обозначает духовное и эмоциональное осознание, психические чувства и эмоциональность. Такие люди обычно целители, экстрасенсы. Им нельзя пренебрегать своей силой.

Может ли аура менять цвет

Цвет ауры может изменяться в течение жизни. Энергетический рост — это когда оттенки приближаются к фиолетовому, белому цвету. Чем выше вибрации, тем ближе душа очищена и просветлена. Цвет ауры не зависит от среды и рядом людей. Это исключительно саморазвитие конкретной души, прохождение ею кармических задач.

