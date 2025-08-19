От шести недугов: кофе помогает снизить риск многих болезней. 3 продукта, с которыми нельзя пить этот напиток

Дата публикации: 19.08.2025
Чтобы кофе укреплял ваш организм, а не лишал полезных веществ и не повышал тревогу, важно знать, как правильно его готовить и с чем не смешивать.

Кофе — продукт с неоднозначной репутацией. На одну статью про его вред обязательно найдется материал о его полезных свойствах.

Истина находится посередине. И чтобы напиток принес вам больше пользы, нужно знать о его свойствах. Подробнее об этом в своем телеграм-канале написала диетолог Лиза Афинская.

Как отмечает специалист, в сфере питания зачастую нет простых и коротких ответов. Как бы ни хотелось упростить жизнь и записывать продукты в однозначно полезные или вредные, придется все-таки вникать в детали.

От шести недугов

Ученые установили, что кофе помогает снизить риск следующих болезней:

  • диабета 2-го типа;

  • инсульта;

  • депрессии;

  • желчнокаменной болезни;

  • заболеваний сердца;

  • болезни Паркинсона.

В кофе содержится множество полифенолов. Эти соединения подавляют воспаление и работают как антиоксиданты.

Однако вы пьете кофе наверняка не ради оздоровления. Основной компонент напитка — кофеин, который стимулирует нашу центральную систему. Именно поэтому чашечка американо помогает собраться с мыслями, почувствовать себя более сконцентрированным и продуктивным, бодрит и настраивает на рабочий лад.

Впрочем, если ваш организм не слишком хорошо реагирует на кофеин, вы можете выбирать декаф. Такой кофе тоже полезен.

Важные минусы и детали

Впрочем, свои недостатки у кофе тоже есть. Если вы любите готовить кофе с помощью френч-пресса или варите его в турке, такой напиток будет повышать уровень «плохого» холестерина и триглицеридов. Так что лучше пить его в умеренных количествах или перейти на фильтрованный кофе, в котором нет дитерпенов.

Особо осторожно стоит относиться к кофе людям с дефицитом железа. Им лучше не пить его вместе с продуктами, в которых содержится много этого минерала — бобовыми, орехами и мясом, иначе железо будет хуже усваиваться. По этим же причинам не стоит запивать американо препараты железа и биодобавки.

Диетолог Афинская перечислила несколько категорий людей, которым от напитка лучше отказаться.

Вот кому нельзя пить кофе:

  • если после чашечки бодрящего напитка вы чувствуете себя раздражительным и тревожным;

  • вы часто сталкиваетесь с паническими атаками, хронической усталостью и беспричинной тревогой;

  • если у вас есть проблемы со сном, лучше не пить кофе за 6 часов до отхода ко сну;

  • если вы склонны к гипертонии, вам не стоит пить слишком много кофе.

Как проверить свое отношение к кофеину, ведь вы можете испытывать тревогу как и из-за напитка, так и по другим причинам? Просто попробуйте отказаться от кофе на три недели и понаблюдайте за эффектом.

Делать это лучше постепенно. Попробуйте каждый день пить чуть-чуть меньше бодрящего напитка. Заменить кофе поможет зеленый чай.

Есть еще один важный нюанс. Если не хотите свести к минимуму все полезные свойства кофе, лучше не добавлять в него сиропы, сахар и жирные сливки, особенно если вы планируете похудеть.

Автор - Светлана Тихомирова
