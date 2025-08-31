Как нейтрализовать негатив в старых вещах и антиквариате

На самом деле не всегда старинные вещи заряжены негативной энергией. И если вы были знакомы с их хозяином, еще можно уберечься от опасности, но бывает так, что мы приобретаем вещи, история которых нам совершенно неизвестна, а значит и предугадать чем обернется их новое владение просто невозможно. Именно для обоих вариантов следует совершать небольшие ритуалы чистки, перебивая тем самым их прошлый опыт, и наполняя собственным.

Заезжая в новое место жительство всегда было принято очищать жилище, также и с вещами, если они достаются вам после кого-то.

Энергия воды

Лучше всего подходит для вещей, переданных от родственников. Это может касаться детской одежды, предметов интерьера и так далее. Получив такую вещь, не стремитесь сразу найти ей место в шкафу, сначала приведите ее в порядок промыв водой, и уже после этого можете присоединять к своим. Если предмет нельзя полностью погружать в воду, протрите влажной салфеткой.

Святая вода

Такой способ можно причислить к магическим ритуалам. Он точно подойдет для тех предметов, которые особо ценны материально, вам жизненно необходимы, но достались вам при странных обстоятельствах. Либо вы совершенно не знаете ничего о прошлых владельцах (покупка вещей в секонд-хенд, антиквариат). Бывает, что что-то достается нам в обмен или мы понимаем, что покупаем что-то по заниженной цене, чтобы помочь человеку.

Именно такой ритуал сможет уберечь вас от проклятий и заговоров, связанных с предметами.

Бывает так, что вещи живут очень продолжительную жизнь, сменяются десятки лет, ими владеют совершенно разные люди, они практически наслаивают на себе всю энергию тех мест, где бывали и тех событий, которые происходили вокруг. И надо полагать, что за длительную жизнь пребывать исключительно в положительных местах просто невозможно.

Очищение пламенем

Известно, что энергия огня очень сильная. Пламя способно сжигать любую энергию, полностью обнуляя поле вокруг. Здесь необходимо учитывать, что не все предметы выдержать воздействие огня, а значит не для всего подойдет такая чистка. Выбирайте предметы, которым не будет нанесен вред. Можно усилить очищение, совместив 2 варианта: пламя и вода. Это сможет подстраховать предметы от порчи. Сначала проведите обработку водой, затем огнем, произнесите мощные фразы:

«Вода зачистит, пламя изведет. Все ненужное пусть уйдет. Только хорошее останется со мной. Все негативное долой. Аминь».

Магическая стирка

Даже приобретая новую вещь, рекомендовано стирать ее. Что говорить о б/у вещах, которые можно купить по доступным ценам в секонд-хенде. Обязательно стирайте такие вещи, если есть опасение, что этого недостаточно, выбирайте дополнительные методы.

Травяное очищение

Для этого способа нужны травы: сухая полынь и мята, и спички. Достаточно слегка, на кончике поджечь траву и обдать дымом старинные вещи. Подобные травы выбраны неслучайно, именно они способны притягивать негативную энергетику. Даже если есть проклятия, травы могут справиться с ними.

Талисман

Многие создают талисманы-защитники для дома. Речь идет о предметах, которые могут издавать звуки, их можно использовать, создав вибрационное поле возле вашего предмета. Такая чистка может быть мощной, если вы обладаете какими-то навыками, в противном случае-это будет легкая чистка.

Столовая соль

Известно, что соль умеет впитывать всю излишнюю энергию. Существует множество ритуалов, связанных с солью. Она является отличным нейтрализатором магии, которая может намерена быть упакована в старинных вещах. Лучше такой метод подойдет для антиквариата. Если есть возможность и вещь не крупная, положите ее полностью в сухую соль и оставьте на ночь. В другом случае протрите вещь соляным раствором.

Источник: magistika