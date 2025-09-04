С 1 сентября в Европе запретили гель-лаки из-за одного токсичного компонента

Этот компонент помогает лаку быстро затвердевать. Однако в Евросоюзе его признали потенциально токсичным для человека.

Покусились на святое — на женскую красоту. С 1 сентября в странах Евросоюза запретили продажу и импорт гель-лаков. Не всех, конечно, а только тех, в которых содержится вещество ТПО (триметилбензоил дифенилфосфин оксид). И таких гель-лаков на рынке большинство.

ТПО — ключевой компонент лаков, благодаря которому получается стойкий маникюр. Он выполняет роль фотоинициатора — вещества, которое запускает процесс полимеризации при воздействии ультрафиолетового света. Именно ТПО помогает лаку затвердеть. Однако в Евросоюзе посчитали, что гель-лаки с таким составом потенциально опасны для человека.

Точного числа пострадавших среди людей никто не называет. Однако эксперименты на хомяках показали, что это вещество вызывает мутации в генах, а также может привести к бесплодию. В другом исследовании на крысах, проведенном в 2020 году, ТПО привел к атрофии яичек и уменьшению количества сперматозоидов, а у самок нарушил овуляцию. Более того, сообщается, что при более высоких концентрациях ТПО может потенциально навредить нерожденному ребенку.

Некоторое время средства с ТПО в Европе разрешали только для профессионального использования в салонах, но теперь гель-лаки с этим веществом запретили совсем.

«После 1 сентября дистрибьюторам не следует поставлять продукцию, содержащую ТПО. Владельцам салонов необходимо проверить список ингредиентов лаков и гелей на наличие ТПО и, если такие есть, утилизировать их», — говорится в предписании.

Что касается производителей гель-лаков, то им придется пересмотреть состав своей продукции.

«Мы настоятельно рекомендуем не пытаться приобрести продукцию, содержащую ТПО, за пределами ЕС. Регламент ЕС запрещает импорт, продажу, дарение, распространение и профессиональное использование таких средств. Мастера маникюра, которые продолжат использовать или хранить запрещенную продукцию, могут быть оштрафованы, а их репутация сильно пострадает», — прокомментировал новость один из поставщиков гель-лаков в Европе.