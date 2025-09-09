Baltijas balss logotype
Что в холодильник отправляют только опытные хозяйки

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Что в холодильник отправляют только опытные хозяйки

Обычно мы храним в холодильнике примерно одинаковый набор продуктов. Поэтому неудивительно, что многих может поразить привычка некоторых людей держать там туалетную бумагу, кухонные принадлежности, плёнку, орехи, масло и даже муку.

Лак для ногтей

Хранение лака для ногтей в холодильнике продлевает срок его службы и сокращает риск того, что он преждевременно расслоится. Только стоит помнить, что охлаждение может сделать его вязким и возникнут сложности при нанесении. Лучше достать флакончик заранее, чтобы он немного согрелся и лак снова стал жидким.

Растительные масла

Растительные масла богаты полезными жирами и жирными кислотами омега-3. Поэтому, как и рыбий жир, они быстро портятся и становятся прогорклыми, если не хранить их в холодильнике. При этом многие из нас, как правило, размещают их вблизи источников тепла, например прямо у плиты, чем существенно сокращают срок хранения.

Цветы

Как вы могли заметить, букеты в цветочных магазинах всегда хранятся в охлажденном помещении и даже в холодильных камерах. Конечно, это неспроста. Прохладная среда помогает предотвратить быстрое увядание свежесрезанных цветов.
Так что если вы заранее купили букет на мероприятие, которое будет только вечером, смело ставьте его в холодильник, чтобы цветы не начали вянуть еще у вас дома.

Орехи

Из-за большого содержания натуральных масел орехи не следует хранить на свету и в тепле. Так они лишь быстрее портятся, начинают горчить, а их мякоть становится темной и маслянистой. Более правильным считается хранение в холодильнике. Орехи можно положить в герметичный контейнер. То же самое относится и к семенам, таким как мак или кунжут.

Металлические кухонные принадлежности

Если вы любите готовить всевозможные десерты и торты, вам будет полезно узнать, что один из секретов приготовления идеальных плотных взбитых сливок — это холод. Просто поставьте металлическую миску с венчиком (или насадкой) в холодильник на некоторое время, прежде чем приступить к взбиванию. Поверьте, с помощью охлажденных инструментов добиться высоких пиков будет гораздо проще.

Цельнозерновая мука

В цельнозерновой муке содержится большое количество полезных веществ. Их сохранение принципиально важно для того, чтобы выпечка получилась вкусной. Именно поэтому муку важно хранить в герметичном контейнере в холодильнике у задней стенки. Такой метод гарантирует, что в ней не заведется плесень, и снижает вероятность окисления.

Пищевая пленка

С пищевой пленкой сложно совладать, ведь она так и норовит слипнуться. Однако есть одна хитрость: поместите ее в морозильную камеру на несколько минут перед использованием. Так с ней будет гораздо легче обращаться. Накрыть блюдо или обернуть какие-то продукты станет проще простого. Но не оставляйте ее в морозилке надолго, иначе она полностью утратит свои липкие свойства.

Крем для области вокруг глаз

Многие предпочитают хранить косметические средства по уходу за кожей в ванной, так как довольно удобно наносить их сразу после душа и перед зеркалом. Однако мало кто знает, что это скверная идея по целому ряду причин, и основная — сокращение срока годности этих средств.
Сыворотки с витамином С, ретиноидами, пробиотиками, а также органические средства следует хранить в холодильнике. А вот тоники на водной основе, тканевые масли или крем для глаз — необязательно, но почему бы и нет? Охлаждающий эффект будет приятен для кожи, а еще поможет снять отечность и успокоить раздраженную кожу.

Бонус: туалетная бумага

Нежелательные ароматы в холодильнике — одна из самых неприятных проблем на кухне. А устранить их порой бывает ну очень сложно. Однако можно предотвратить появление запахов одним простым способом — достаточно просто поместить в холодильник рулон туалетной бумаги. Она впитает лишнюю влагу и плохие запахи. Можно усилить эффект и нейтрализовать кислые запахи, если нанести на рулон пасту из пищевой соды.

Источник: novostiifakty.mediasole

#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
