Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Как использовать меламиновую губку дома эффективно

Меламиновая губка, сделанная из полимерной пены и внешне похожая на большой ластик, способна эффективно очищать различные поверхности. При этом, поскольку её действие похоже на мягкую наждачку, важно учитывать некоторые особенности использования

Антипригарное напыление

Основное правило использования посуды с антипригарным покрытием помнят все — вилки, ножи и металлические лопатки не должны соприкасаться с ней. Аналогично и с меламиновой губкой. В силу ее грубой текстуры на таком покрытии могут остаться мельчайшие царапины, и постепенно они станут глубже, разрушив защитный слой. В результате кастрюля или сковорода станут непригодными для эксплуатации. Советы по очистке тут банальные - мягкая губка и обычное средство для мытья посуды.

Нержавейка

Износостойкость нержавеющей стали хорошо известна, но в этом случае она не актуальна. Из-за усердного трения посуды из нержавейки меламиновой губкой ее можно легко поцарапать. Эти повреждения уже невозможно будет устранить, и физический износ сковороды, кастрюли и пр. ускорится. То же самое касается и отдельных элементов из нержавейки на корпусе бытовой техники — посудомоечной машины, холодильника. Эти поверхности лучше очищать специальными средствами, которые не повредят металл, чаще всего они продаются в виде спреев.

Кузов авто

Следы жизнедеятельности птиц, прилипшие насекомые и прочие подобные вещи иногда намертво присыхают к кузову автомобиля или его стеклам. Обычной губке или щетке задача может быть не под силу, поэтому на просторах интернета советуют использовать для очистки меламиновую губку. Ее можно использовать, но очень аккуратно — так, чтобы не стереть защитный слой поверхности до краски. Применять ее надо точечно, осторожно работая непосредственно с загрязненным участком поверхности и не совершая интенсивных движений.

Экран

Это может казаться очевидным, но меламиновая губка строго не рекомендуется для очистки каких бы то ни было экранов — смартфона, телевизора, планшета и т.д. Защитное покрытие будет уничтожено из-за грубой текстуры губки. Лучше всего использовать специально предназначенные для этого влажные салфетки или микрофибровые салфетки, они эффективно и без следов устраняют загрязнения, пыль, отпечатки пальцев и пр.

Духовой шкаф

При интенсивном использовании камера духового шкафа неизбежно покрывается трудно устранимыми загрязнениями (пригоревший жир и т.д.). Меламиновая губка в данном случае — не лучший помощник. После нее могут остаться разводы, потребующие повторного мытья. Также возможны повреждение покрытия камеры и попадание микрочастиц меламина на вентилятор, а затем и в еду в процессе ее готовки.

Для очистки духовки лучше использовать специализированные средства, народные методы (пищевая сода с водой и пр.), а также опцию самоочистки, если она предусмотрена конкретной моделью духового шкафа.

Источник: vmeste

