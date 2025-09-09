Не лень, а план: 6 привычек, которые сохранят ясность ума до глубокой старости

С детства нас учат трудолюбию и борьбе с ленью, но для действительно продуктивной работы важно также уметь отдыхать.

В этом уверен писатель Скотт Янг, который плотно изучал систему освоения навыков. По его мнению, достичь успехов поможет принцип работать не сутками, а головой. И правильно отдыхать.

В арсенале автора шесть полезных привычек, которые этому способствуют.

1. Высыпаться

Любители просыпаться пораньше, к примеру, в пять утра вместо семи — подвергают себя риску. Отсутствие нормального сна буквально убивает человека.

Если днем начинает клонить в сон, а на долгую сиесту нет времени, то можно заснуть с ложкой в спущенной с дивана руке. Как только человек начинает крепко засыпать, его рука разожмется. Ложка упадет на пол и разбудит спящего. Также можно выпить кофе и лечь спать. Кофеин разбудит через 15-20 минут.

2. Гулять на свежем воздухе

Размышления во время долгих прогулок на свежем воздухе — одно из самых продуктивных занятий. Так умственные процессы становятся более качественным.

3. Общаться с коллегами

Тех, кто любит разговоры у кулера с водой, часто считают прокрастинаторами. На самом деле такие беседы можно считать "мозговым штурмом". Коллективное обдумывание идеи помогает как следует ее проработать.

4. Говорить "нет"

В этом случае можно даже воспользоваться подходом нобелевского лауреата по физике Ричарда Фрейнмана. Если его пытались отвлечь от дел, загрузив ненужными ему задачами, он говорил, что ленивый и все равно не будет выполнять эту работу.

5. Отпуск

Даже от приятных дел необходимо отдыхать. Отпуск требуется даже на самой любимой работе. Предпочтение стоит отдавать путешествиям и поискам новых впечатлений.

6. Нелюбимых дел лучше избегать

Отсутствие хороших результатов может говорить о том, что дело, которым человек занят, ему не по вкусу. Это пустая трата времени, которая не принесет ни удовлетворения, ни пользы.

