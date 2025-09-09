Почему так опасны падения в пожилом возрасте. Чек-лист, который поможет снизить риск падения дома

Нашей бабушке уже 80 лет. Слышала, что пожилые люди могут упасть буквально на ровном месте и получить серьезные травмы. Лечение в таких случаях, как правило, длительное, и не всегда пожилой человек может полностью восстановиться. Подскажите, как создать безопасную среду для бабушки, чтобы исключить вероятность падения? Что при этом нужно учитывать? Бабушка часто остается дома одна. Вероника Т.

За консультацией мы обратились к доценту кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Людмиле Жилевич.

Почему пожилые люди падают

Чаще всего так называемый синдром падения возникает в пожилом возрасте. Наиболее подвержены ему люди в возрасте 70 лет и старше, а также женщины.

Среди наиболее частых повреждений, которые диагностируются у пожилых людей при падении, – перелом лучевой кости, вертебральный перелом, перелом шейки бедра. Если в возрасте 50 лет риск таких травм составляет 75%, то с течением времени он увеличивает в 2, а в некоторых случаях и в 5 раз.

– Перелом шейки бедра – серьезный перелом, а пожилой человек часто падает на бок. При таком падении смещается центр тяжести и перелом возникает именно в бедренной кости. При этом иногда такая травма может диагностироваться несвоевременно, потому что не дает никаких других симптомов, кроме боли. Нередко во время рентгена выясняется, что человек получил перелом несколько дней назад, - рассказывает Людмила Жилевич.

Факторы риска падений

Риску падений подвержены пожилые люди с неврологическими заболеваниями. Например, при болезни Паркинсона, когда появляются тремор, неустойчивость, мышцы находятся в судорожном состоянии.

Состояния неустойчивости могут быть и в случае наличия сердечно-сосудистых болезней. Резкая боль в сердце, снижение артериального давления, сбой ритма сердца могут привести к падению.

Резкое снижение уровня гликемии при сахарном диабете. Оно часто сопровождается головокружением, что также становится причиной того, что пожилой человек может упасть.

Резкий переход из горизонтального в вертикальное положение. В этом случае также следует быть осторожным. Простое правило: сначала встал, сел и только потом пошел.

Прием психотропных препаратов, а также лекарственных средств, которые обладают седативным действием, диуретиков (мочегонных), антиаритмических препаратов могут влиять на потерю равновесия и приводить к падениям.

Дефицит массы тела. Дело в том, что после 75 лет нередко возникает синдром старческой астении, человек резко теряет вес и вместе с ним силу, а значит, и возможность быть устойчивым.

Среди внешних факторов причиной падения могут стать скользкий пол или половик, который скользит по полу, неудобная обувь, различные выступы, за которые легко зацепиться, плохая освещенность помещения и другие.

Чем опасны падения в пожилом возрасте

– Не так страшен синдром падения, как его последствия. Нередко полученные травмы приводят к обездвиженности, вместе с которой начинают прогрессировать различные болезни: деменция, депрессия, другие психические заболевания. Длительное нахождение без движения приводит также к проблемам с сердечно-сосудистой системой (она не получает необходимой нагрузки). Значительно повышается риск развития тромбоза и внезапной смерти, - объясняет эксперт.

Более того, для пожилого возраста характерны хрупкость кости и потеря мышечной массы (так называемая саркопения). И заболевания эти прогрессируют.

– Когда человек уже вышел из состояния полной обездвиженности, ему надо учиться заново ходить, но не у всех это получается, появляется страх новых падений. Многие, к сожалению, остаются в статусе лежачего человека, что существенным образом сказывается на качестве их жизни.

На что обратить внимание

При наличии заболеваний обязательно следует контролировать показатели здоровья, которые могут влиять на синдром падения (состояние гликемии, показатели артериального давления и т.д.).

– Собираясь в дорогу не переоценивайте свои силы, берите трость или специальные ходунки. В случае внезапного ухудшения самочувствия они помогут удержать равновесие и не упасть.

В доме нужно обратить внимание на те места, за которые можно зацепиться или где поскользнуться. Если помещение оборудовано специальными поручнями, за которые при ходьбе держится пожилой человек, проверьте, надежно ли они прикреплены. Особенно это касается вакуумных приспособлений. Помещение должно быть хорошо освещено (пожилые люди нередко экономят на электричестве и лишний раз не включают свет). Например, можно использовать специальные светильники, которые оборудованы датчиком движения, и разместить их по ходу движения пожилого человека, - советует Людмила Жилевич.

Желательно, чтобы при принятии водных процедур с пожилым человеком кто-то был дома. Слишком горячая вода может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия.

– Обувь пожилого человека должна быть удобной. Предпочтение следует отдавать тапочкам с плотным задником, который хорошо фиксирует стопу. Каблук – не выше 1,5-2 см. Подошва – рифленая и нескользящая. К слову, удобной должна быть и одежда.

Состояние стопы пожилого человека – тоже профилактика падений. Кожа не должна быть сухой, так как это способствует появлению трещин, которые, в свою очередь, являются воротами для инфекции. Та же резкая боль при ходьбе из-за трещин на пятках может спровоцировать падение.

Пожилой человек должен уделять внимание физическим нагрузкам. В силу своих возможностей. Также следует пересмотреть свой рацион. При необходимости добавить белок (белые сорта мяса, рыба), начать принимать витамин Д.

Чек-лист, который поможет снизить риск падения дома

Освещение

установите хорошее освещение используя лампочки высокой мощности проведите ночное освещение

установите выключатели при входе в комнату или установите датчики движения, активирующие свет

Напольное покрытие

пол должен быть ровным и не скользким

отремонтируйте или замените порванный ковер

закрепите загнутые края напольных покрытий и наклейте на низ покрытия самоклеящуюся ленту

Провода, шнуры и кабели

закрепите провода вдоль стен или спрячьте их в плинтусе

Кухня

храните часто используемые предметы обихода на уровне талии

Ванная комната

используйте противоскользящие коврики на полу и на дне ванны

установите поручни на стенах около ванны

Лестница

высота ступенек не должна быть более 15 см

установите перила

отметьте белой краской пороги и края ступеней лестниц

Рекомендации по снижению риска падения

Не доставайте самостоятельно предметы с верхних полок и антресолей

Не становитесь на стремянки и стулья

Не используйте в качестве домашней обуви шлепанцы без задников – они повышают риск падения и часто соскальзывают с ног

Профилактика падений в пожилом возрасте