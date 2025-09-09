Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Синдром лошади Чарли»: опасный симптом, который предупреждает о наличии тромба в вашем организме 0 1162

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
«Синдром лошади Чарли»: опасный симптом, который предупреждает о наличии тромба в вашем организме

Тромбоз — коварный диагноз, порой у врачей есть считанные минуты на спасение. Заподозрить кровяной сгусток можно по необычному симптому, названному в честь бейсболиста.

Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают практически все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — одно из самых пугающих. Врачи иногда вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.

Однако не только ковид способен спровоцировать образование смертельно опасного кровяного сгустка в организме. Тромб может появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний.

«Лошадь Чарли» — это неофициальное название синдрома, которым обозначают мышечный спазм или судорогу, возникающую в любой мышце тела, но преимущественно в ноге. Пользуются таким необычным сочетанием жители Северной Америки.

«Лошадью Чарли» в США и Канаде прозвали спазмы ног в честь бейсболиста Чарли Рэдборна по прозвищу Старый Хосс. Он выступал в Высшей лиге бейсбола в 1880-х годах и страдал от частых судорог.

Вам точно стоит насторожиться, если вы стали страдать от внезапных и болезненных мышечных спазмов в ноге. Судороги могут появляться как по ночам, так и днем. Чаще всего — только в одной ноге. Именно это может быть предупреждением, что вы страдаете от тромба, а не от синдрома беспокойных ног.

«Этот симптом коварен тем, что его легко принять за повреждение мышц. Особенно в зоне риска те, кто занимается спортом, ведь велик шанс повредить ногу при неравномерных силовых нагрузках», — цитирует издание Express экспертов National Blood Clot Alliance.

Нередко к мышечным спазмам добавляются следующие симптомы:

  • нога стала больше, она как будто немного опухла;

  • пораженный участок стал краснее и теплее;

  • кожа на каком-либо участке ноги может изменить цвет: стать белой или посинеть;

  • вам неприятно прикасаться к ноге.

Тромб может долгое время оставаться неподвижным, но все меняется за секунду. Кровяной сгусток отрывается и быстро проникает в легкие. Тут уже счет будет идти на минуты. Человек начнет страдать от одышки, сильной боли в груди, учащенного сердцебиения. И если рядом не будет врача, то все закончится крайне трагично.

Поэтому, если вы заметили, что у вас появились мышечные спазмы, а в ноге появилась боль, обязательно запишитесь на прием к врачу. Специалист назначит все необходимые анализы и поможет выявить истинную причину недомоганий.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
7
1
1
3
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 154
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 68
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 57
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 60
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 45
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео