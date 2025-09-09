«Синдром лошади Чарли»: опасный симптом, который предупреждает о наличии тромба в вашем организме

Тромбоз — коварный диагноз, порой у врачей есть считанные минуты на спасение. Заподозрить кровяной сгусток можно по необычному симптому, названному в честь бейсболиста.

Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают практически все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — одно из самых пугающих. Врачи иногда вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.

Однако не только ковид способен спровоцировать образование смертельно опасного кровяного сгустка в организме. Тромб может появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний.

«Лошадь Чарли» — это неофициальное название синдрома, которым обозначают мышечный спазм или судорогу, возникающую в любой мышце тела, но преимущественно в ноге. Пользуются таким необычным сочетанием жители Северной Америки.

«Лошадью Чарли» в США и Канаде прозвали спазмы ног в честь бейсболиста Чарли Рэдборна по прозвищу Старый Хосс. Он выступал в Высшей лиге бейсбола в 1880-х годах и страдал от частых судорог.

Вам точно стоит насторожиться, если вы стали страдать от внезапных и болезненных мышечных спазмов в ноге. Судороги могут появляться как по ночам, так и днем. Чаще всего — только в одной ноге. Именно это может быть предупреждением, что вы страдаете от тромба, а не от синдрома беспокойных ног.

«Этот симптом коварен тем, что его легко принять за повреждение мышц. Особенно в зоне риска те, кто занимается спортом, ведь велик шанс повредить ногу при неравномерных силовых нагрузках», — цитирует издание Express экспертов National Blood Clot Alliance.

Нередко к мышечным спазмам добавляются следующие симптомы:

нога стала больше, она как будто немного опухла;

пораженный участок стал краснее и теплее;

кожа на каком-либо участке ноги может изменить цвет: стать белой или посинеть;

вам неприятно прикасаться к ноге.

Тромб может долгое время оставаться неподвижным, но все меняется за секунду. Кровяной сгусток отрывается и быстро проникает в легкие. Тут уже счет будет идти на минуты. Человек начнет страдать от одышки, сильной боли в груди, учащенного сердцебиения. И если рядом не будет врача, то все закончится крайне трагично.

Поэтому, если вы заметили, что у вас появились мышечные спазмы, а в ноге появилась боль, обязательно запишитесь на прием к врачу. Специалист назначит все необходимые анализы и поможет выявить истинную причину недомоганий.