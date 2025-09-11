Что у вас с лицом: при чем тут кортизол и как помочь вернуть себе сияющий вид

В соцсетях все чаще обсуждают «кортизоловое лицо» — термин, который стал настоящим трендом в бьюти-сообществе. Это не косметическая новинка, а собирательный образ внешности человека с хроническим стрессом: отеки, бледность, тусклая кожа, выпадение волос и усталый взгляд.

Причина кроется в гормоне кортизоле, который в норме помогает нам справляться с нагрузками, но при постоянном стрессе выходит из-под контроля и влияет на здоровье всего организма. Проблема в том, что никакие дорогие кремы не скроют последствия, если не решить ее изнутри. Нутрициолог Элина Королева рассказала, как помочь телу восстановиться и вернуть себе сияющий вид.

Следить за уровнем сахара в крови

Постоянные скачки глюкозы провоцируют выброс кортизола и усугубляют стрессовое состояние. Важно добавить в рацион больше клетчатки, сложных углеводов и белка, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара. Завтраки на основе овсянки или яиц, овощные перекусы и отказ от сладких напитков помогут избежать резких подъемов инсулина. Это не только снизит нагрузку на надпочечники, но и уменьшит отеки и воспаления на лице. Через пару недель можно заметить, как улучшается тон кожи и проходит «серый» оттенок.

Поддерживать микробиом кишечника

Кортизол напрямую связан с работой кишечника: при стрессе ухудшается пищеварение, и организм хуже усваивает витамины. Добавьте в рацион продукты с пробиотиками — кефир, натуральный йогурт, кимчи, мисо, а также пребиотики: овощи, зелень, ягоды. «Это укрепит иммунитет и снизит воспалительные процессы, которые отражаются на лице. Регулярное употребление клетчатки и достаточное количество воды помогают наладить работу ЖКТ и уменьшить вздутие живота, часто сопутствующее стрессу», — объясняет эксперт.

Включить магний и витамины группы B

Магний — главный минерал против стресса, он снижает возбудимость нервной системы и помогает уснуть. Его можно получить из орехов, зеленых овощей и какао или добавить в виде добавок. Витамины группы B улучшают работу надпочечников и помогают организму перерабатывать кортизол. Регулярный прием этих нутриентов поддерживает нервную систему и способствует здоровью кожи, волос и ногтей. Консультация с врачом поможет подобрать безопасную дозировку и форму добавок.

Балансировать режим дня

Хронический стресс часто связан с отсутствием сна и перегрузками. Ложиться спать до полуночи, делать короткие перерывы каждые пару часов и добавлять легкую физическую активность — простые шаги для снижения уровня кортизола. «Даже 20 минут прогулки на свежем воздухе в день помогают нормализовать настроение и снизить воспаление. Медитация, дыхательные практики и йога поддерживают гормональный баланс и возвращают коже сияющий вид», — говорит врач.

Укреплять надпочечники питанием

При высоком кортизоле важно питаться регулярно: пропуск приемов пищи — это стресс для организма. Сбалансируйте рацион: добавляйте в каждый прием белки (рыба, яйца, бобовые), полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло) и сложные углеводы. Ограничьте кофеин и алкоголь, которые дополнительно нагружают надпочечники. Полезно готовить теплые блюда — супы, тушеные овощи, чтобы поддерживать пищеварение. Такой подход постепенно снижает уровень стресса и возвращает коже упругость.