5 простых шагов для сияющей кожи, которые нужно включить в рутину

Секрет идеальной кожи не только в баночках с кремами и сыворотками. Да, качественный уход важен, но настоящая красота рождается в привычках, которые мы вплетаем в повседневную жизнь. Немного дисциплины — и ваша кожа засияет изнутри.

Вместе с изданием ELLE Australia рассказываем про 5 простых шагов к сияющей коже. Добавьте эти привычки в свою жизнь — и косметичка начнёт работать в разы эффективнее.

1. Пейте больше воды

Красота начинается изнутри. Обезвоженная кожа моментально выдает усталость: она становится сухой, тусклой и склонной к шелушениям. Сделайте воду своим лучшим аксессуаром — всегда держите бутылку под рукой и выпивайте около 2 литров в день. Так вы поможете телу выводить токсины, а коже — оставаться свежей и гладкой.

2. Ешьте для красоты

“Мы — то, что мы едим” — это работает и для кожи. Добавьте в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полезными жирами: ягоды, зелень, рыбу, авокадо, орехи. Они питают кожу изнутри, поддерживают выработку коллагена и помогают ей противостоять стрессам окружающей среды.

3. Никогда без SPF

Солнце — главный враг упругости и молодости кожи. Оно разрушает эластин, вызывает пигментацию и ускоряет старение. Панама, очки, тень и крем с высоким фактором защиты (SPF 50) должны стать частью вашего ежедневного бьюти-ритуала. Это инвестиция в вашу кожу сегодня и в будущем.

4. Цените сон

Ночной отдых — это главный момент восстановления кожи. Именно во сне запускаются процессы обновления, которые утром делают лицо свежим и сияющим. Постарайтесь спать 7–9 часов и превратите вечерний уход в маленький ритуал расслабления: мягкое очищение, сыворотка, увлажняющий крем — и вы готовы к волшебному “beauty sleep”.

5. Двигайтесь регулярно

Физическая активность — это бесплатный эликсир молодости. Когда вы двигаетесь, улучшается кровообращение, а значит, клетки кожи получают больше кислорода и питательных веществ. В результате — свежий румянец и естественное сияние. Неважно, выберете ли вы йогу, бег или танцы — делайте это регулярно и с удовольствием.

Источник: news.hochu