Эликсир молодости своими руками: как сделать коллаген дома 0 503

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Эликсир молодости своими руками: как сделать коллаген дома

Морщины исчезнут, а кожа засияет: готовим домашний коллаген, омолаживающий лучше любых уколов

Домашние рецепты красоты всегда были очень популярны и передавались из поколения в поколение, ведь они доступны и проверены временем. Вместо дорогих процедур и косметических средств многие ищут натуральные альтернативы, чтобы дольше сохранить молодость. Одним из таких методов является приготовление коллагена в домашних условиях. А самым популярным считается секрет вечной молодости – питьевой коллаген.

Коллаген считается нерастворимым белком, который может самостоятельно синтезироваться в организме. В его состав входят 3 аминокислоты, которые способствуют омоложению кожи, делают ее эластичной и крепкой. Натуральный домашний коллаген не сравнится с гидролизованным морским коллагеном, но все же очень полезен для кожи и суставов.

Консультант: Анна Станкевич, instagram блоггер

Ингредиенты:

Апельсины для фреша – 400 г

желатин – 50 г

апельсин – 1 шт. для декора

подсластитель (алюлоза, стевия) – по своему вкусу

Процесс приготовления

  • Сначала апельсины разрезаем пополам и выжимаем из фруктов фреш.

  • Затем берем кастрюлю, вливаем туда сок, добавляем желатин, подсластитель и оставляем на 15 минут.

  • Подогреваем массу, чтобы стала горячей и растворился желатин.

  • Сразу переливаем в форму и по желанию сверху добавляем нарезанный апельсин или другие ягоды/фрукты.

В 100 г продукта:

калорий — 79

белков – 10 г

жиров – 3 г

углеводов – 18 г

Также можно получать коллаген из напитков. Добавьте в ежедневный рацион некоторые чаи и получите блестящую, подтянутую и упругую кожу.

источник: health.hochu

