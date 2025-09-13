Эликсир молодости своими руками: как сделать коллаген дома

Морщины исчезнут, а кожа засияет: готовим домашний коллаген, омолаживающий лучше любых уколов
Домашние рецепты красоты всегда были очень популярны и передавались из поколения в поколение, ведь они доступны и проверены временем. Вместо дорогих процедур и косметических средств многие ищут натуральные альтернативы, чтобы дольше сохранить молодость. Одним из таких методов является приготовление коллагена в домашних условиях. А самым популярным считается секрет вечной молодости – питьевой коллаген.
Коллаген считается нерастворимым белком, который может самостоятельно синтезироваться в организме. В его состав входят 3 аминокислоты, которые способствуют омоложению кожи, делают ее эластичной и крепкой. Натуральный домашний коллаген не сравнится с гидролизованным морским коллагеном, но все же очень полезен для кожи и суставов.
Консультант: Анна Станкевич, instagram блоггер
Ингредиенты:
Апельсины для фреша – 400 г
желатин – 50 г
апельсин – 1 шт. для декора
подсластитель (алюлоза, стевия) – по своему вкусу
Процесс приготовления
-
Сначала апельсины разрезаем пополам и выжимаем из фруктов фреш.
-
Затем берем кастрюлю, вливаем туда сок, добавляем желатин, подсластитель и оставляем на 15 минут.
-
Подогреваем массу, чтобы стала горячей и растворился желатин.
-
Сразу переливаем в форму и по желанию сверху добавляем нарезанный апельсин или другие ягоды/фрукты.
В 100 г продукта:
калорий — 79
белков – 10 г
жиров – 3 г
углеводов – 18 г
Также можно получать коллаген из напитков. Добавьте в ежедневный рацион некоторые чаи и получите блестящую, подтянутую и упругую кожу.
источник: health.hochu
