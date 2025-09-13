Эндокринолог объяснила, какие узлы бывают в щитовидке и перерастают ли они в рак

Узлы в щитовидной железе — довольно распространенная проблема, особенно среди женщин. Правда ли, что узел рано или поздно перерастет в рак? Обо всех нюансах рассказала эндокринолог Вероника Савенко.

Щитовидная железа — небольшой, но жизненно важный орган, от работы которого зависит каждая клетка нашего организма. На УЗИ специалисты нередко обнаруживают узлы — специфические образования в тканях щитовидки.

Сразу стоит сказать: большинство узлов доброкачественные, они никак не угрожают вашей жизни. Однако бездействовать тоже нельзя, говорит эндокринолог Вероника Савенко.

Какие узлы бывают в щитовидной железе

Коллоидные узлы. Они встречаются чаще всего, это доброкачественные образования. Коллоидные узлы представляют собой разрастание ткани с накоплением коллоида (вещество, которое обычно заполняет фолликулы щитовидной железы). У многих людей появляются с возрастом, что вполне нормально. Операция в этом случае не требуется.

Кисты. Это полости с жидким содержимым, аналогично кистам в почках или других органах. За ними надо наблюдать, операция тоже не требуется.

Аденомы — это доброкачественные опухоли из ткани щитовидной железы. Могут быть гормонально неактивными или вырабатывать избыточное количество гормонов. Здесь уже врач решает, оперировать или нет, каждый случай индивидуален.

Токсические узлы — самостоятельно вырабатывают гормоны, независимо от потребностей организма. Это приводит к тиреотоксикозу, человек страдает от учащенного сердцебиения, потливости, быстро худеет и много нервничает. Оперировать или нет? Здесь все тоже сугубо индивидуально.

Злокачественные опухоли. Встречаются редко (около 5% узлов), требуют грамотного обследования, лечения и операции.

Какие анализы нужно сдать при выявлении узлов

Если у вас нашли узлы в щитовидке, то эндокринолог наверняка отправит сдавать ТТГ, кальцитонин (маркер медуллярного рака), дополнительно может назначить свободные Т4/Т3 и антитела, чтобы исключить тиреотоксикоз или аутоиммунный процесс.

Самый распространенный вопрос: как понять, что узел злокачественный? Здесь поможет разобраться система TI-RADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System), основанная на УЗИ-признаках. Она должна быть прописана в заключении к обследованию.

Как расшифровать TI-RADS

TI-RADS 1–2 — это значит, что риск развития рака низкий, нужно наблюдать за узлами.

TI-RADS 3 — риск невысокий, но при размере узла более 2 см необходима биопсия.

TI-RADS 4 — средний риск, биопсия нужна при узлах от 1–1,5 см в диаметре.

TI-RADS 5 — высокий риск, биопсия необходима даже при узлах от 1 см.

«Если узел относится к TI-RADS 3–5 и достигает порогового размера (1–1,5 см), проводят пункцию под контролем УЗИ. Это позволяет определить, какой именно узел и нужна ли операция», — поясняет Вероника Савенко.

Главное при выявлении узла — исключить рак и проверить гормоны, чтобы вовремя диагностировать сопутствующие возможные патологии.