Как восстановить растянутый воротник на футболке

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Как восстановить растянутый воротник на футболке

Ну вот, на любимой футболке предательски растянулся вырез… И куда ее теперь? Как и всех предшественников, перевести в статус домашних?

Не спеши. Как говорится, хуже уже не будет, так что давай попробуем восстановить форму воротника, пишет blog.eva.

Мы собрали для тебя парочку простых способов реставрации, которые имеют шансы вытащить футболку со скамейки запасных обратно в основной гардероб. А еще собрали распространенные ошибки в уходе за одеждой, которые способствуют растягиванию ткани. Избегая их, можно дольше сохранять презентабельный вид футболок.

Ошибки в уходе, из-за которых растягивается горловина

Прежде чем мы рассмотрим методы реставрации любимых вещей, давай ознакомимся с распространенными ошибками, которые приводят к деформации воротника быстрее, чем того хотелось бы.

Интенсивный отжим. Футболка, и особенно трикотажная горловина, терпеть не могут сильного механического воздействия. Старайся не включать отжим в машинке на максимум. А если стираешь вручную, не выкручивай футболку, делая из нее тугой жгут. Слегка отожми и все.

Постоянная стирка при высоких температурах. Частый контакт с горячей водой способен нарушать волокна тканей, из-за чего не то, что воротник превращается в «лодочку», но и сама вещь быстро теряет привлекательный вид. 30° — лучший режим для любимых футболок.

Использование средств с хлором. Их часто добавляют для стирки белых вещей – чтобы поддерживать их идеальную чистоту или выводить пятна. Но хлор – штука агрессивная, из-за чего страдают волокна тканей и резинка внутри воротника, в том числе. Замени их более щадящими средствами для белого белья.

Причины, из-за которых растягивается горловина

Неправильная сушка. Если ты привыкла сушить влажные футболки на вешалке, так создается дополнительная нагрузка на горловину, из-за чего она быстрее растягивается. Лучший способ – сушка в горизонтальном положении.

Растягивание при надевании/снимании. Ну, тут все понятно. Если сильно растягивать воротник при надевании, долго он не «проживет».

Не даешь футболке «отдыхать». У многих их нас есть любимая вещь, которую мы практически не снимаем. Она подходит ко всему и в ней мы чувствуем себя на 10 из 10. Но постоянные образы с одной футболкой способствуют быстрому ее изнашиванию. Старайся все же чередовать, чтобы продлить ее «товарный вид».

Еще один фактор, который влияет на срок службы одежды – качество ткани и пошива. Как аккуратно не относись к бюджетной футболке, она все равно довольно быстро выйдет из строя. Тут уж ничего не сделать. Но с более качественными и плотными футболками правильный уход будет иметь ключевое значение.

Спасаем воротник футболки… кипятком

Выше мы говорили, что постоянный контакт с горячей водой во время стирки способен негативно влиять на ткань. Но кратковременное и локальное может быть полезным. Как использовать кипяток во благо, чтобы восстановить форму горловины?

  • Перевяжи резинкой чуть ниже воротника на футболке.

  • Опусти горловину в кипящую воду буквально на минуту.

  • Сними резинку, промокни мокрый воротник полотенцем, чтобы убрать большую часть влаги. Расправь футболку и высуши в горизонтальном положении.

Этот лайфхак работает в основном с плотными тканями – тонкий трикотаж и однослойные воротники он едва ли приведет «в чувства». Стоит понимать, что восстановление одежды при помощи горячей воды все же имеет кратковременный характер и не решает проблему радикально. Зато если тебе нужно «выгулять» любимую футболку в приличном виде, лайфхак может помочь.

Как возобновить горловину футболки

Радикальное решение: ушить горловину своими руками

Если хочешь решить вопрос с «декольте» раз и навсегда, нужно перейти к более решительным действиям. Конечно, всегда можно отнести футболку в ателье, чтобы аккуратно зашить растянутый воротник. Но если ты не боишься держать иголку в руках, стоит попробовать сделать ремонт одежды самостоятельно. Это проще, чем кажется.

  • При помощи мелка определи середину воротника.

  • От центра проведи две симметричные линии при помощи линейки. Они должны сужаться к низу и расширяться кверху. Это станет основой для будущих стежков.

  • Подбери нить под цвет футболки и закрепи ее снизу нашего «треугольника» с изнанки.

  • Чередуй параллельные стежки слева и справа, стараясь делать одинаковое расстояние между ними. Дойди так до верха.

  • Теперь стяни нитью воротник.

  • Чтобы аккуратно спрятать «хлястик», который образовался изнутри после стягивания, зашей нитью вдоль шва и, захватывая внутреннюю часть воротника, опустись мелкими стежками ниже до точки основания. Так он не будет топорщиться при носке.

Как видишь, для подобного лайфхака швейное образование не понадобится. Но, если ты не очень уверена в своем мастерстве, попробуй сначала эту технику на футболке, которую не жалко.

Надеемся, наши рекомендации пригодятся и помогут поддерживать идеальный вид любимых вещей.

#полезно знать
(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    лучшее спасение растянутого воротника - купить новую футболку !!!!

    4
    1

