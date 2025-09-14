Baltijas balss logotype
Почему у нового пальто зашиты карманы и шлица?

Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Почему у нового пальто зашиты карманы и шлица?

Представьте: вы нашли идеальное пальто, оно прекрасно сидит, подчёркивает фигуру и будто создано именно для вас. Но вдруг — сюрприз. Вы пытаетесь опустить руки в карманы, а они зашиты. Делаете шаг, а шлица остаётся неподвижной. Что это — брак? Совсем нет.

На самом деле такие швы — технические. Их специально оставляют на производстве, и у этого есть веские причины. Рассказываем о них вместе с ProstoWay!

1. Защита от повреждений

Карманы — одна из самых уязвимых частей верхней одежды. Если бы их оставляли открытыми, за время примерок подкладка могла бы растянуться, испачкаться или даже порваться. Технический шов удерживает форму и предохраняет ткань.

2. Гигиеничность

Новое пальто проходит через руки (и карманы!) десятков покупателей. Закрытые карманы сохраняют их чистоту до момента, пока вещь не попадёт именно к вам.

3. Сохранение формы при транспортировке

Шлица на спинке тоже зашита неслучайно. Так производитель защищает ткань от заломов и некрасивых загибов во время перевозки и хранения.

4. Эстетика при примерке

Зашитые карманы и шлица помогают пальто сохранять «магазинный» вид: оно сидит ровнее, выглядит опрятнее и лучше демонстрирует фасон.

Что делать покупателю?

После покупки смело берите маленькие ножницы или распарыватель и аккуратно удаляйте технические швы. И только тогда пальто раскроется во всей красе — с рабочими карманами и лёгкой динамикой силуэта.

Источник: news.hochu

Читайте нас также:
#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео