Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как избежать сонливости на рабочем месте: эффективные советы 0 166

Дом и сад
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как избежать сонливости на рабочем месте: эффективные советы

Представьте, что вы находитесь в разгаре рабочего дня, глядя на экран компьютера и не понимая, что происходит. Ваши веки тяжелеют, а чашка с кофе медленно остывает. У нас есть решение!

 

Качественный сон имеет решающее значение для здоровья человека, поэтому не стоит его игнорировать.
Не занимайтесь самолечением! В наших материалах мы собираем актуальные научные исследования и мнения признанных специалистов в области медицины. Однако помните: только врач может поставить диагноз и назначить лечение.

Пейте воду

Известно, что человеческий организм на 80% состоит из воды. Она необходима для смазки суставов, доставки питательных веществ к органам и поддержания иммунной системы. Рекомендуется выпивать не менее 8 стаканов воды в день, а для некоторых людей эта норма может быть выше — в зависимости от роста и веса. Учтите, что кофе и чай не входят в эту норму — это отдельные напитки, которые не восполняют запасы воды в организме.

Если вы часто забываете пить воду, установите будильник на каждые 30-60 минут или скачайте приложение, которое будет напоминать вам о необходимости выпить стакан воды.

Снизьте температуру

Чем теплее в помещении, тем больше вы расслабляетесь. Если есть возможность, понизьте температуру кондиционера или откройте окно. Это заставит ваш организм тратить энергию на согревание, что поможет вам не засыпать.

Умойтесь холодной водой

Умывание холодной водой является настоящим шоком для кожи, что способствует улучшению кровообращения и мгновенно повышает бдительность.

Если вы работаете из дома, примите быстрый холодный душ, чтобы окончательно проснуться.

Выбирайте полезные закуски

Питание здоровой пищей помогает обеспечить организм необходимой энергией для поддержания бодрости. Примеры полезных перекусов:

бананы,
миндаль,
сухофрукты,
батончики с мюсли,
орехи,
крекеры и хумус.

Избегайте продуктов с высоким содержанием углеводов, так как они могут вызвать сонливость и усталость.

Сделайте перерыв

Иногда вам просто нужен короткий перерыв, чтобы перезагрузить мозг. Попробуйте технику Помодоро — она предполагает работу в течение 25 минут с последующим пятиминутным перерывом между задачами.

Цель состоит в том, чтобы составить список задач и установить таймер. Наличие ограниченного времени создает психологический эффект, который помогает повысить продуктивность. Это улучшает эффективность и позволяет лучше организовать свой день.

Общайтесь

Иногда важно пообщаться с друзьями или коллегами, чтобы поднять настроение. Это особенно актуально для тех, кто работает удаленно и является экстравертом. Общение с окружающими помогает зарядиться энергией, а совместная работа становится легче!

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Изображение к статье: Медик объяснил, как справиться с магнитными бурями
Изображение к статье: Диетолог раскрыла методики замедления старения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему количество пород кошек меньше, чем собак?
В мире животных
Изображение к статье: Оливье-трансформер: советы диетолога по улучшению любимых блюд
Еда и рецепты
Изображение к статье: Молодёжная сборная Латвии U-20 в третьем матче чемпионата мира сыграет с Данией
Спорт
Изображение к статье: НХЛ. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид повторил рекорд века
Спорт
Изображение к статье: Девять новогодних слов, в которых часто допускают ошибки
Дом и сад
Изображение к статье: Для памятника Упитису нашли место
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео